Bogotá: levantan pico y placa para particulares y taxis hasta el lunes

La Secretaría Distrital de Movilidad se permite informar que a partir de este miércoles 5 de mayo se levanta la medida de Pico y Placa que rige en Bogotá para taxis y vehículos particulares. La medida volverá a regir el lunes 10 de mayo de 2021.

La decisión se tomó en medio de las manifestaciones y otras actividades de protestas que se adelantan en la capital del país. De hecho, este miércoles el secretario de Salud, Alejandro Gómez, también informó que se suspende la vacunación contra el covid-19, la toma de muestras para el coronavirus y la atención domiciliaria.

Sin embargo, recuerde que a partir del próximo lunes el pico y placa vuelve a su horario habitual para el mes de mayo:

Vehículos particulares: entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m. y las 3:00 p.m. y 7:30 p.m. de lunes a viernes.

Vehículos de transporte público individual de pasajeros: de 5:30 a.m. - 9:00 p.m. de lunes a sábado.

Vehículos de servicio público especial: 5:30 a.m. - 9:00 p.m. de lunes a sábado.

Vehículos de carga con restricción por generación vehicular: de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y 5:00 p.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes; los sábados, de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Los vehículos de servicio público colectivo, incluyendo a los que tienen restricción ambiental, no tendrán pico y placa mientras se mantengan las medidas de restricción de ocupación en los sistemas de transporte público decretadas por el Gobierno Nacional.