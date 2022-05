En firme condena a Liliana Pardo por fraude en el IDU

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 19 años y nueve meses de cárcel para la exdirectora del IDU, Instituto de Desarrollo Urbano, Liliana Pardo Gaona.

La ex funcionaria había presentado un recurso de casación el cual fue rechazado por la Sala Plena de la Alta corte. Pardo, quien estuvo prófuga de la justicia y tras su captura fue condenada, en dos instancias, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales en favor de terceros agravado en los contratos de la construcción de la Fase III de Transmilenio, con la la licitación 022 de 2007 y los de valorización 020, 037 y 068.



Dentro de los delitos que acobijan la condena de Pardo están los vicios en los contratos de malla vial 071 y 072 y la cesión del contrato 137 en 2007 de Transmilenio-Contrato y las licitaciones 001 y 013 de 2009 de valorización.

Le puede interesar: Último plazo para pagar multas de tránsito con descuento en Bogotá

De acuerdo con el Alto Tribunal, la defensa de la acusada no presentó los argumentos suficientes para dejar sin efecto o reducir la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.

“No hay lugar a la admisión de la demanda pues resulta manifiesto que con ella lo único que pretende el defensor es la intervención de la Corte en un debate probatorio agotado en las instancias”, dijo la Corte, quien también agregó que "la argumentación del Tribunal no incluye hechos jurídicamente relevantes nuevos sino el análisis de la prueba practicada en el debate público en torno al interés indebido mostrado por Pardo Gaona para favorecer al Grupo Empresarial Vías de Bogotá".



Finalmente aeguró que "no se evidencia quebrantamiento alguno de los derechos fundamentales de los sujetos procesales".