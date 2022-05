Concejales analizan propuesta de Fico por bono a trabajadores

A mediados de la semana el candidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, socializó la agenda de su programa de gobierno para la capital. Aunque comenzó por anunciar que entre las prioridades están aumentar el pie de fuerza y mejorar la movilidad en la ciudad, fue otra la propuesta que llamó la atención: la de crear un “bono de la gratitud económica” para los trabajadores.

Esta iniciativa sugiere que los empresarios revisen su crecimiento, sus utilidades y establezcan un “bono variable” para ayudar a los trabajadores, sobre todo a los de salario mínimo, para poder enfrentar el golpe de la inflación. “Yo les hago este llamado a los gremios económicos para que lo discutan, a la ANDI, a Fenalco, a todos, para que ese bono de gratitud económica llegue a sus trabajadores”, indicó.

Esta fue una propuesta que el candidato socializó el martes y nuevamente ayer en una reunión con alrededor de 600 medianos y pequeños empresarios. Partiendo de la pregunta: ¿qué tanto del crecimiento económico le está llegando a los informales y a quienes están aguantando hambre?, el presidenciable Gutiérrez le pidió al sector ser “más solidario” con sus trabajadores y “pagarles mejor”.

“No nos podemos conformar con que vayamos por las calles diciendo que la economía ha tenido un buen crecimiento si esos réditos no les llegan también a los trabajadores. ¿Qué tanto de ese crecimiento llegó a quienes están en la informalidad, a la base social de la gente que hoy está aguantando hambre y que pasaron de tener tres comidas al día a una sola comida por día?”, indicó Gutiérrez, quien advirtió que “o hacemos transformaciones sociales reales estructurales, o simplemente esto será cuestión de tiempo para que el autoritarismo y el populismo se ocupen de la gente a la que no le llegan las oportunidades y no creen en el sistema”.

Concejales analizan

Ante esta propuesta, ¿qué opinan los concejales de Bogotá? Por ejemplo, de acuerdo con el concejal del Partido Conservador Nelson Cubides, “Federico tiene claras las rutas para estimular el empleo y es a través del fortalecimiento de la educación superior, el empleo y el emprendimiento. Para tal efecto la propuesta del bono es muy pertinente. Un bono para los trabajadores podría ayudar a que ese crecimiento se dé. Esos subsidios pueden favorecer a ese tipo de población y ojalá se piense en un bono así también para otros programas adicionales. Creo que debería considerarlo”, le dijo a EL NUEVO SIGLO.

Por su parte, la concejal del Centro Democrático Diana Diago comenzó por referir que si bien ella está de acuerdo con las ayudas sociales, aún así esta es una propuesta que se tendrá que madurar, en caso de que el candidato llegue a la Presidencia.

“Esta medida muestra lo social de Federico Gutiérrez y muestra cómo ha escuchado el clamor ciudadano en el marco de la campaña presidencial. Ahora, yo creo en los subsidios y en las ayudas sociales pero con reciprocidad. El presidente Álvaro Uribe hizo Familias en acción, y sí, el Gobierno otorgaba subsidios a cambio de que los menores estuvieran bien nutridos, escolarizados y en buenas condiciones. Eso genera progreso. Hay que mirar cómo se van madurando las cosas, porque una cosa es prometer y otra cosa es gobernar. Habrá que ver qué Congreso vamos a tener y qué dinámicas habrá en caso de que esto se materialice”, le dijo a este medio de comunicación la concejal Diago.

Por el contrario, de acuerdo con la concejal de Colombia Humana-UP-MAIS, Susana Muhamad, “la propuesta es baladí porque es pedirle a los empresarios que analicen si pueden y quieren le den una ayuda a los empleados, cuando sabemos que el sistema laboral colombiano no está compartiendo la riqueza que generan las empresas con los empleados de forma justa. Me parece que es una propuesta, aunque no la conozco a fondo, sin mucho piso, que no está hablando de derechos laborales. Lo que nosotros estamos proponiendo en la campaña Petro es una reforma laboral de fondo”.