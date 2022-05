10 proyectos térmicos entrarán en operación en Colombia

Colombia avanza en la transición energética y la soberanía en este campo con los logros obtenidos por el Gobierno Nacional, como la entrada en operación de 10 proyectos térmicos en el país, según anunció este miércoles, el Presidente Iván Duque.

El Jefe de Estado dio apertura al 14º Congreso Anual de Energía, de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), que se lleva a cabo en la capital del país.

“Tenemos más de 10 proyectos térmicos, que a partir de los esquemas de subastas de cargo por confiabilidad entrarán en operación en el país”, dijo Duque y mencionó a TermoValle, con capacidad de generar 90 megavatios y TermoYopal, con 150 megavatios.

“Entrarán en operación antes de agosto de este año, Tesorito, con 200 MW; esperamos el cierre de ciclo de TermoCandelaria, que pasará de 319 a más de 500 MW; y esperamos también que conforme a cronograma tengamos la primera fase de Hidroituango con 600 MW, y en operación antes de septiembre de este año”, afirmó.

El Mandatario indicó que estas medidas demuestran que se avanza en el contexto general de la matriz energética de Colombia, y en la transición exitosa con las energías renovables no convencionales.

“El segundo aspecto al cual quiero hacer mención es a la transición, porque la transición debe ser coherente, y la transición no solamente es un asunto del sector eléctrico, sino de toda la visión energética de un país”, declaró.

Mencionó que parte central de la política de transición es la Hoja de Ruta del hidrógeno verde y el potencial exportador del país, para llenar las necesidades de ciudades como Amberes, en Bélgica, que busca cambiar su parque petrolífero del puerto, el más grande de Europa.

“En las renovables no convencionales, la meta que tiene que trazarse Colombia, es ser el mayor exportador con hidrogeno verde en los próximos 10 años. Mayor exportador de América Latina de hidrógeno verde (…) Vamos a tener la capacidad de estar a boca de puerto, pudiendo hacer procesos de licuefacción, y pudiendo transportar eso hacia las grandes capitales y puertos del mundo. Esto no es teórico, el alcalde de Amberes, con quien me reuní hace tres meses, está desarrollando ya, todo un concepto de generación de energía con hidrogeno verde y piensa la sustitución de su parque petroquímico, en puerto, por darle esa oportunidad al hidrógeno”, manifestó.

Recordó que hace ocho meses, en Barranquilla, fue lanzada la Hoja de Ruta del hidrógeno; en menos de ese tiempo ya hay dos electrolizadores funcionando en el país, uno la refinería de Cartagena y otro que está siendo utilizado por el suministro de gas en la costa Caribe, donde combinando el hidrógeno verde con ese gas domiciliario, está reduciendo la huella de carbono en el suministro de ese gas.

Colombia es atractiva

El Presidente Duque habló sobre proyectos como el de Taraira, en el Vichada, que con biomasa logró recuperar la soberanía energética de este departamento y cómo Ecopetrol está utilizando geotermia en el uso del agua de los proyectos extractivos, también para generar energía, otro elemento importante en esa transición.

“Hoy Colombia es visto como el país más atractivo para la inversión en energéticos en América Latina. Entre otras cosas, porque no hemos dejado que se politice y se ideologice la regulación del sector. Y eso tiene que mantenerse así para el futuro, y necesitamos a un sector que defienda a ultranza ese principio, dijo.

Mencionó el lanzamiento, en la capital del Atlántico, del plan generar energía eólica costa fuera, que puede representar en las próximas tres o cuatro décadas, cerca del 30% de la capacidad de generación del país.

“Estudios técnicos validan que la frecuencia estándar, la permanencia estándar de vientos que tiene por ejemplo la ciudad de Barranquilla, que tiene La Guajira es tan competitiva como la que se está viendo en los proyectos costa fuera, en Dinamarca. Eso pone a Colombia en un lugar privilegiado”, puntualizó.

Finalmente dio a conocer que la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido los esfuerzos de Colombia y mencionó que el país ha cumplido con todos los requisitos para que se integre como miembro pleno de esta organización.

“Así que, Colombia de aquí al 7 de agosto dejará protocolizado su ingreso a la agencia más importante energía a nivel mundial”, concluyó.