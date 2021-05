Tras 17 años Bogotá tendría listo Plan de Ordenamiento Territorial

Es un paso más de los varios que aún faltan, pero podría estar siendo uno de los más importantes: la Administración Distrital de Claudia López radicó, ante la Corporación Autónoma Regional, la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para que, si todo sale bien, sea aprobado antes de que finalice el año.

“Si todo sale bien, como esperamos que salga bien, en diciembre de este año Bogotá contará con un plan de ordenamiento territorial concertado ambiental y socialmente y aprobado por acuerdo de nuestro Concejo Distrital. Aunque la ley prevé otras alternativas, nuestro propósito es que este sea un acuerdo de ciudad y no un decreto de gobierno. Eso es lo que Bogotá se merece después de 17 años de espera”, comenzó por advertir ayer la alcaldesa mayor, Claudia López, quien indicó que mientras se adelanta la concertación ambiental, de manera paralela la Administración Distrital continuará con el proceso de concertación social.

Este POT tiene 10 apuestas principales: fomentar la productividad, la inclusión socioeconómica, el espacio público al aire libre, el reverdecimiento, la descarbonizacion, la consolidación de una red metro multimodal, la priorización del peatón y la bicicleta, la inclusión de género, consolidar una filosofía ecourbana y por último una región metropolitana de ciudad. No obstante, ¿cuáles son los aspectos más relevantes del mismo?

32 unidades

Para hacer una ciudad de proximidad, de 30 minutos, este POT consolidará 32 Unidades de Planeación Local con mixtura de usos y reglas claras para cada uno.

"Bogotá pasará de tener 20 localidades enormes a tener 32 Unidades de Planeación Local. Para hacer compatibles los tiempos, los efectos de ordenamiento urbanístico -la equivalencia de UPL y UPZ- se hará cuando se apruebe el POT, pero la equivalencia de UPL con localidad se desplaza a 2027 para que los gobiernos tengan tiempo", precisó López.

Reactivación social

Ahora bien, este POT, que esta Administración espera que rija el ordenamiento de la ciudad del 2022 al 2035 está, en una primera medida, pensado para garantizar las condiciones de reactivación social y económica que requiere Bogotá, porque no hay mejor recuperación de la pobreza que el empleo y el trabajo. Para eso, "instrumentos del plan y del ordenamiento de nuestra ciudad deben ser capaces de atraer más y mejores inversiones; facilitarle a los microempresarios cómo funcionar y dónde ubicarse para crecer y generar más empleo”, indicó la mandataria.

En ese orden de ideas, este es un POT para que todo el sector privado que construye y genera empleo tenga reglas de juego claras y seguridad jurídica.

“Para que sepamos con certeza qué se puede hacer, qué no se puede hacer y en dónde. Y para que la ciudad reciba no solamente desarrollos inmobiliarios, sino también aportes de ciudad. No podemos seguir haciendo construcciones sin ciudad. Ese desequilibrio es insostenible”.

Añadió, además, que “para poder reactivar el empleo y la productividad que es nuestra mayor urgencia de corto plazo, este es un POT que crea un nuevo tipo de suelo, que son los servicios metropolitanos donde deben confluir las grandes apuestas productivas de región”.

Sostenibilidad y transporte

Con relación al medio ambiente, la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial se fundamenta en la sostenibilidad, en un nuevo compromiso con el eco-urbanismo y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En ese sentido, este plan propone una ciudad que se irá descarbonizando en su transporte público y que irá migrando a mejores fuentes de energía en su transporte particular y de carga para cumplir con los planes sobre la acción climática y la calidad del aire.

Región y estructura ecológica principal

De las líneas macro establecidas por la Alcaldesa, este va a ser el POT con el que finalmente Bogotá dará el paso de convertirse en una región metropolitana entre la capital y Cundinamarca.

En este sentido, este es un POT que por primera vez establece tres escalas de ordenamiento y las regula: una escala local, una distrital urbana y una metropolitana regional, y que contempla a la estructura ecológica como el principal ordenador del territorio.

“Este POT consagra a la estructura ecológica principal como el ordenamiento preponderante. La estructura de mayor y superior jerarquía. Así, el ordenamiento deberá guiarse por la protección del agua, por el reconocimiento y la protección de nuestros ecosistemas estratégicos y de páramos. Por toda la estructura ecológica principal que además en este documento crece en un 20%. No solamente tenemos la misma sino que tenemos más y protegida con instrumentos específicos de ordenamiento de esa estructura”, añadió la mandataria.

Por último, refirió que este es un POT que protege integralmente la Reserva Van der Hammen y que decidió no urbanizar el único suelo rural de planicie y conexión ecosistémica entre los cerros orientales y el río Bogotá. También protege en su integralidad la ronda del río Bogotá con una red de parques.

10 específicos claves del POT

1. Este POT mantiene la integridad de la pieza rural del norte y mantiene la delimitación de la Reserva Van der Hammen.

2. Habrá seis corredores eco-sistémicos y la Reserva Cerro Seco pasa a ser reserva declarada.

3. Se proponen más de 10 corredores verdes, siendo el de la Carrera Séptima el primero.

4. Este plan plantea cuatro líneas de metro: Bosa-Calle 71; Calle 72-Engativá-Suba; Soacha pasando por Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito hasta el Centro ampliado; Extensión de la Línea 1 hasta la 170 y conexión de los Regiotram de Occidente y del Norte.

5. De igual forma contempla seis cables aéreos: los de San Cristóbal Altamira y ramal Juan Rey; Soacha ciudadela Sucre Sierra Morena- fase II; Tres Esquinas (Potosí-Sierra Morena) Soacha Cazuca Sierra Morena- fase I; Reencuentro-Monserrate-Santa Fe; Usaquén El Codito y San Rafael-La Calera. A este respecto la Alcaldesa dijo que sacar adelante el borde occidental es lo siguiente más apremiante que sacar el Metro.

6. Este POT, por primera vez, planea la ciudad con una perspectiva de género que prioriza en la organización del suelo cercano a los nodos principales de transporte.

7. Define Unidades receptoras de soporte, cuidado y empleo y Unidades receptoras de viviendas (VIS y VIP) que por medio de cargas y obligaciones urbanísticas impulsarán la ciudad de la proximidad. También trae una mixtura de usos con normas claras y define las acciones de mitigación y compensación para reducir los efectos negativos de algunas actividades.

8. Los primeros pisos no habrá paredes ciegas, ni culatas, ni parqueaderos, ni rejas, sino almacenes, restaurantes, peluquerías, o ventanas que miran hacia la calle.

9. Este POT prioriza megaproyectos estratégicos como la ALO Sur, la ALO Centro, Calle 80, Calle 63, Calle 13, AutoSur y Salida al Llano. En el norte, entradas como la Carrera 7, la AutoNorte, Av. Suba-Cota.

10. Habrá un proyecto denominado "Reverdecer del sur" que, de acuerdo con varios concejales, es el mismo proyecto del POT de Enrique Peñalosa denominado Lagos de Tunjuelo.