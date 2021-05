Así está la situación en vías de Cundinamarca

Fueron desbloqueadas cuatro vías en Cundinamarca que se encontraban con bloqueos desde el pasado lunes por parte de los transportadores de carga. Se trata de Choachí, Cajicá, Cáqueza y Facatativá.

Cáqueza, vía que comunica a la capital con el departamento del Meta, tuvo bloqueos desde este lunes pero fueron intermitentes. Sin embargo desde anoche, a las 9 p.m. el cierre fue total y solo hasta las 6 de la mañana de hoy se comenzó a dar paso.

Autoridades locales establecieron un diálogo con los transportadores y se logró abrir un corredor humanitario que permitió el paso de oxígeno e insumos médicos para la capital del Meta, que solo tenía provisiones del primero hasta hoy en la noche

No obstante, la gobernación de Cundinamarca informó que estos bloqueos continúan vigentes en ambos sentidos de la vía:

Ubaté en la glorieta La Vaca, salida a Carmen de Carupa y Salida a Chiquinquirá; municipio Gachancipá Kilómetro 29 de la vía Bogotá - Tunja, sector Galpones Vereda Roble Centro; entre Funza y Siberia, Semáforo calle 15; en Sibaté; en la autopista Bogotá - Medellín, sector Vagones, variante La Paz y la carretera que de Nemocón comunica con Bogotá, Sector La Ruidosa.

Además, indica que se presentan manifestaciones en diferentes puntos, entre estos, El Rosal, Zipaquirá y Sibáte, Soacha, Tenjo y Tocancipá. En este momento las vías que se encuentran cerradas son:

Chía: cierre total de la vía en ambos sentidos.

Tocancipá: cierre total de la vía en ambos sentidos.

Soacha: bloqueos intermitentes sobre la vía Bogotá - El Colegio sector el charquito.

Via Bogotá – Girardot en el cruce de entrada a Fusagasugá.

Vía Bogotá - Ubaté sector la Ruidosa: cierre total de la vía en ambos sentidos

Chipaque: cierre de la via an ambos sentidos Bogotá – Villavicencio, sector el triángulo.

Además, hechos de vandalismo se han registrado durante estas manifestaciones. Hace pocos minutos bajaron al conductor de un camión en la vía Gachancipá y le prendieron fuego al vehículo. Además, se han registrado enfrentamientos entre la fuerza pública y personas que bloquean la vía.

#PasaEnColombia

Queman camión en medio de las protestas en Gachancipá

Hace pocos minutos bajaron al conductor de este camión y le prendieron fuego en medio de las protestas por el paro nacional.#Noticias #ParoNacionalIndefinido #Protestas #colombia pic.twitter.com/QONWUnozVA — Ciudad y Región (@ciudadyregionfm) May 4, 2021

A un pueblo donde muy pocos recursos tiene y se vive de un mínimo llegan a matarnos (Municipio de Gachancipa) #ParoNacional4M @petrogustavo @CundinamarcaGob pic.twitter.com/WGjLAWFcat — Santiago Espinosa (@santiagoes123) May 4, 2021

Asimismo, en esta misma vía que conduce a Sesquilé, un grupo de personas atacaron e incendiaron el peaje del Roble y se grabaron en momentos en que cometían su acción delincuencial.

De acuerdo con el narrador del metraje, varias personas no quisieron colaborar en los destrozos. "Para que vea grupo que yo colaboro y no me quiso colaborar más de uno. Yo sí me vine con toda", señaló.

Vándalo-terrorismo destruye peaje de Gachancipá, Cundinamarca pic.twitter.com/5iZbuozgfg — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 4, 2021

Este es el estado de movilidad en Cundinamarca:

Balance del Ministerio de Defensa

Debido al desabastecimiento en alimentos y suministros médicos ocasionados por los taponamientos en las diferentes vías del país, el ministro Diego Molano señaló que este martes se dará prioridad recuperar las vías.

Molano, también aseguró que se priorizará la judicialización de quienes han participado en los actos de vandalismo. El ministro aseguró que por instrucción del presidente Iván Duque, debido a los graves disturbios en Valle y Cauca, serán enviados 3.800 policías para reforzar las operaciones.

A su vez, el jefe de la cartera dijo que taponar las vías es un acto vandálico "porque hoy tenemos una ciudad como Cali totalmente desabastecida de alimentación, porque no le llegan insumos, ni productos por los bloqueos".

En ese sentido, señaló que el Esmad tuvo que intervenir en 654 oportunidades frente a hechos caracterizados como vandálicos, "por ejercer violencia o afectar estructuras públicas".

Por su parte, el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, indicó que hasta el momento se han capturado 515 personas en diferentes zonas del país.

Asimismo, informó que 47 menores de edad han sido sorprendidos en actividades delictivas, al igual que 18 extranjeros de nacionalidad venezolano. Además, se han incautado 140 armas de fuego, de ellas 110 de fogueo y 5.572 armas cortopunzantes.



El general Vargas dijo que se han identificado 520 rostros, de personas que han participado en los actos de vandalismo.

En Cali

Pese a que este lunes la Aeronaútica Civil anunció el cierre del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, la mañana de este martes, la misma entidad indicó que se reactivan las operaciones. De tal forma que se presta con normalidad todo tipo de vuelos en esa terminal aérea.

“Se restablecen las operaciones de vuelos comerciales desde y hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla de Palmira, que sirve a la ciudad de Cali”, indicaron a través de un comunicado.

En medio de la complicada situación de orden público que se ha registrado durante los últimos cinco días en Cali y tras realizar una mesa de diálogo nacional, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo un llamado para que el Gobierno Nacional se incorpore a este espacio que busca restablecer los derechos de sus ciudadanos.

"Todo Cali, nuestros niños, nuestros abuelitos, nuestros mayores, necesitan hoy alimentos y abastecimiento; necesitan restablecer sus derechos hoy maltratados. Por ello se conformó esta mesa, donde hay senadores, iglesia, concejales y la fuerza viva de nuestra ciudad, para hacer un cordón humanitario por Cali", expresó.

🗣️“Yo quiero separar claramente los elementos: un conflicto cierto real de demanda de jóvenes pero también un conflicto de ataque vil nocturno que se moviliza y tiene una dinámica de operación en diversos sectores de la ciudad”, @JorgeIvanOspina.#CaliSeLevantaPorLaVida 💙❤️💚 pic.twitter.com/yX2hWgVbk0 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) May 4, 2021

El mandatario le pidió a los jóvenes que están en los puntos de acceso a la ciudad que dejen ingresar oxígeno e insumos, necesarios para atender a los pacientes y potabilizar el agua, así como otros elementos que garantizan la vida.



Según Ospina, el escenario del gran diálogo nacional debe ser construido de manera colectiva, donde el Gobierno Nacional se incorpore con los ministros, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para hacer una agenda que desenrede este momento coyuntural.

De igual manera, pidió que se esclarezca qué organización está detrás del actuar vandálico en la capital vallecaucana. "Creo que hay una acción hasta con motores de redes internacionales llevando a Cali al incendio. Invito a que nos ayuden con solidaridad a resolver este asunto”, añadió.

Cali atraviesa una delicada situación debido a los desabastecimientos que se registran en las plazas de mercado y estaciones de gasolina. De hecho, los gremios aseguraron que no aguantan un día más en esta situación tras cinco días de bloqueos viales en el marco del paro nacional.

En el principal centro de abasto de la región escasea la papa, el arroz, el pollo, la res, el huevo, las verduras y las frutas, alimentos fundamentales de la canasta familiar.

De acuerdo con Édgar López, vocero de los comerciantes del sector de Santa Elena, la última vez que ingresaron camiones con alimentos fue el pasado jueves, por lo cual, miles de tenderos han tenido que hacer largas filas para abastecerse en ese sector.

Cabe recordar que este lunes se registraron actos vandálicos y enfrentamientos con la fuerza pública en varios sectores, pero los más graves en Siloé y la Luna. Oficialmente se informó de 8 personas heridas y varios policías.

En La Luna, otro popular sector de la capital valluna, zona comprendida entre la Autopista Sur con calle 13, se registraron fuertes choques con la policìa y el Esmad en horas de la tarde. Después los vándalos incendiaron una oficina de Bancolombia y las instalaciones del hotel La Luna.

Por otro lado, en Ciudad Jardín, sur de la ciudad, vecinos salieron a la calle para pedir el desbloqueo de las vías de acceso al barrio por parte de los manifestantes, puntualmente la calle 13 con Carrera 100, entre la Universidad del Valle y el centro comercial Unicentro.

Asimismo, recientemente la Alcaldía de Cali recordó que se mantiene el toque de queda y el pico y cédula.

Movilidad en Cali hoy:

La Secretaría de Movilidad de la capital del Valle informó bloqueos en:

Norte: Sameco.

Oriente: Cra. 8 con Cl. 78, Cra. 1 con Cl. 78, Cra. 1 con Cl. 66, Calipso, Puerto Resistencia.

Sur: Cl. 5 con Cra. 94, Cl. 16 con Cra. 100, Salida y entrada de Cali - Jamundí por la Panamericana y Cañas Gordas, Autónoma con bloqueos.

Oeste: en la glorieta de Siloé, se realizará plantón con globos blancos.

Bucaramanga

De otra parte, el aeropuerto internacional de Palonegro, cerró todas sus operaciones nacionales e internacionales por el bloqueo que se presenta en el sector Los retornos en la vía de acceso al terminal aéreo. En ese departamento también hay protesta con interrupción del tráfico en la vía que comunica la ciudad con la Costa Atlántica en el sector de Los Colorados.

El alcalde anunció que desde las 3 p.m. operará el toque de queda en la ciudad.