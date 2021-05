Las reacciones al retiro de la reforma tributaria

Ante el reciente anuncio del presidente Iván Duque sobre el retiro de la reforma tributaria, diferentes figuras políticas y sectores se pronunciaron al respecto a través de sus cuentas de Twitter.

No es momento de vanidades ni de réditos políticos sino de unirnos los demócratas, defensores de la Patria y sus instituciones, por eso invito al exdte @CesarGaviriaT y al ex vicepdte @German_Vargas a trabajar con el pdte @IvanDuque salidas para la situación social y economica.

El bien del país invita a que no haya ni vencidos ni vencedores. Menos perdedores ni ganadores. Bienvenido el consenso, sobre todo para salvar los programas sociales que hoy se requieren. Aquí la intervención de @IvanDuque anunciando el retiro del proyecto de reforma tributaria. pic.twitter.com/dIQe0OwV1P

Tras el retiro de la Reforma Tributaria debemos llegar a un acuerdo que no golpee el bolsillo de los colombianos, que salve la economía sosteniendo el apoyo a las clases más vulnerables y salvando empleos, y debemos hacerlo con urgencia. Respaldamos decisión del Pdte. @IvanDuque

Desde @SAColombia celebramos la decisión de @IvanDuque de retirar la reforma y construir una nueva con consensos. Muy importante para productores y consumidores el compromiso de no incremento de IVA y el de no cambiar las reglas existentes.

La reforma NO es capricho, es una necesidad. La discusión no era retirarla o no, es garantizar la continuidad de programas sociales como: Ingreso Solidario, educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, extender el PAEF y extender la devolución del IVA.