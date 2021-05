Duque pide al Congreso retirar el proyecto de reforma tributaria

Este domingo, el presidente Iván Duque pidió al Congreso retirar el proyecto de reforma tributaria radicado por el ministerio de Hacienda, y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto para evitar la incertidumbre financiera.

"La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad, retirarla o no, no era la discusión, la verdadera discusión es garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario, educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1,2 y 3, extender el subsidio a la nómina a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y devolución del IVA", afirmó el mandatario.

Además, manifestó que ha dialogado durante los últimos días con representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores, y líderes del sector empresarial, quienes aportaron valiosas ideas para la reforma sin afectar a los de la clase media y continuar ayudando a los más vulnerables. Y que el principio de la propuesta es que los de mayor ingreso contribuyan solidariamente con los más vulnerables.

El Jefe de Estado agregó que algunas de las líneas que se han evaluado, luego de escuchar a la ciudadanía, e incluyendo las propuestas de la ANDI, el Consejo Gremial y los partidos políticos, sobre las que existen principios de consenso son:

Una sobre tasa de renta temporal a empresas.

Prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal.

Incrementar el impuesto a los dividendos, transitoriamente.

Crear una sobre tasa de renta a personas de mayores ingresos.

Y profundizar programas de austeridad del Estado

"Este es un momento de grandeza y de proteger a los más vulnerables; de invitar a la construcción y no al odio y a la destrucción; es el momento de trabajar en conjunto, entre todos y sin mezquindad", añadió.

Asimismo el jefe de Estado señaló: que "no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios ni se cambiaran reglas existentes. Nadie que no pague impuesto de renta pagara ese tributo", afirmó Duque.

Del mismo modo, Duque recordó que la decisión de haber presentado la reforma tiene como único propósito ayudar a la estabilidad fiscal del país, proteger los programas sociales y generar crecimiento luego de la crisis que dejó la pandemia.