“En la alfabetización digital está el desarrollo del país”

La llegada de la pandemia no solo hizo que el país mejorara el sistema de salud, sino que a pasos agigantados acelerara la transformación digital. Así empresas y ciudadanos han tenido que cambiarse el 'chip' para comprender y emprender lo que exige la economía colaborativa de hoy y del futuro.

Este aspecto es el que destaca el exministro de las TIC, David Luna, que hoy preside Alianza In, el gremio que agrupa a las empresas que generan aplicaciones tecnológicas en el país. Teniendo conocimiento pleno de lo que implica este cambio, Luna señala que hoy es imperativo avanzar en la alfabetización digital para que Colombia no pierda el rumbo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo le ha ido con la Alianza In, un gremio que está tomando mucha fuerza precisamente por el desarrollo de las plataformas y tecnología?

DAVID LUNA: Pues es muy importante el trabajo que se ha logrado hacer desde Alianza In principalmente porque tiene tres apuestas, la primera: trabajar duro en la alfabetización digital, ahí está el desarrollo del país. Es necesario que toda la población colombiana termine por aprender del desarrollo digital y de las tecnologías, que todos terminen por aprender a manejar los dispositivos de internet y los dispositivos tecnológicos e internet y trabajamos precisamente en desarrollar el pensamiento computacional. Creemos que es fundamental que la nueva generación comience a entender cómo desarrollar códigos, y la tercera es la construcción de ciudades sostenibles, ciudades inteligentes.

Proyectos

ENS: ¿Cómo va el aspecto de toda esta regulación, sobre todo en las aplicaciones para el transporte?

DL: Este es un proceso muy interesante. En junio del año pasado se presentaron seis proyectos de ley firmados por 60 congresistas. Esos proyectos de ley radicados en la Cámara de Representantes el reglamento ordenó acumularlos, porque son del mismo sector, pero ingresando todos ellos por la Comisión Sexta. Se nombraron cinco ponentes, adicionalmente se citaron cinco audiencias públicas en las cuales participaron propietarios de taxis, empresarios taxistas, conductores, conductores de plataformas y liga de usuarios.

El 16 de diciembre se radicó una ponencia positiva, que, desde mi punto de vista, es la más interesante y hace tres semanas empezó el debate en la Comisión VI habiéndose aprobado la ponencia. Está en estos momentos en discusión el articulado.

ENS: ¿Pero esta es una buena oportunidad para avanzar en el desarrollo tecnológico del transporte?

DL: Creo que hay una oportunidad histórica para regular el servicio de las plataformas. Esta es una ponencia que no está, o mejor, es una ponencia que tiene en el centro del debate al consumidor, al pasajero, o sea, no es una ponencia que pone por un lado a las plataformas y a los taxis del otro lado. No, el usuario es el centro de la ponencia. Por ejemplo, las empresas que tienen las plataformas, deben pagar el 1% de cada viaje, el 1% de cada viaje que alimentará un fondo y ese fondo va servir para reparar la malla vial o para el beneficio de conductores o para el beneficio de pasajeros.

Además, crea un requisito para que las plataformas puedan funcionar, los conductores tienen que estar registrados, los vehículos no tienen que tener mucho uso.

Adicionalmente establece tanto compromisos contractuales como extracontractuales, además de SOAT y establece una vigilancia por parte del Estado.

Yo creo que esto es muy importante, actualiza la norma que regula el servicio de exclusividad quitándole o generándole unas ventajas competitivas al taxista, además genera unos periodos de transición en el proceso.

Educación

ENS: Respecto a ese primer punto sobre la alfabetización digital, ¿qué planes están desarrollando actualmente?

DL: Nosotros trabajamos de la mano con los centros educativos, tenemos una beca de Alianza In para mujeres que quieren estudiar computación, estamos haciendo un esfuerzo grande para aumentar nuestra presencia en el programa Misión TIC del Gobierno nacional, contratando muchos de los jóvenes o adultos formados en ese programa.

Adicionalmente estamos trabajando en la creación de una plataforma gratuita que va a permitir a la ciudadanía poder aprender conocimientos desde el punto de vista de tecnología.

ENS: Hace poco hablamos con la Ministra de Comunicaciones y ella nos comentó que, precisamente, ese programa que usted señala de Misión TIC, es prácticamente uno de los programas bandera del Gobierno para impulsar mayores oportunidades a los jóvenes y también de empleo. ¿Qué opina de este?

DL: Sí, es verdad, es un programa, primero, que resalta el talento de los colombianos. Segundo, que resalta la necesidad: más programadores y más desarrolladores. Colombia tiene gran cantidad de talento en la formación de programadores que está requiriendo la industria y además es una herramienta fundamental para las nuevas generaciones.

ENS: ¿Cuántas empresas agrupa Alianza In?

DL: Son 17, entre nacionales y extranjeras

Desarrollo

ENS: La pandemia hizo que se aceleraran estos temas de desarrollo digital, de transformación digital, ¿cómo ve esta situación y cómo está el país en esta materia?

DL: Creo que Colombia está mejor preparada de lo que nosotros creíamos, recuerde que en tecnología tenemos una política de Estado y no una política de gobierno, se ha construido sobre lo construido y Colombia ha avanzado. En 2010 teníamos 2 millones de conexiones a internet, hoy tenemos 45 millones. Teníamos dos cables submarinos y hoy tenemos 12, uno por el Pacífico por primera vez. Teníamos 200 cabeceras municipales con fibra óptica, hoy todas tienen fibra óptica. Todas las cabeceras municipales tienen tecnología 4G y pues ya son miles de colombianos que pueden acceder a internet.

Sin lugar a dudas estábamos, desde el punto de vista de red, mejor preparados para enfrentar la pandemia. Lo que parecía en un comienzo complicado se pudo hacer, ya que pasamos de 300 mil teletrabajadores a tener prácticamente 10 millones. Pasamos de tener 0 estudiantes virtuales a tener casi que 600 mil estudiantes virtuales, y eso es importante.

ENS: ¿Cuáles son los retos más inmediatos?

DL: Ahora, retos hay muchos, seguimos teniendo un reto de conectividad rural grande y tenemos que desarrollar dispositivos importantes porque, si bien es cierto, mejoramos la conectividad, debemos seguir avanzando en la relación alumno-computador. Acuérdese que anteriormente teníamos 24 niños por cada computador en los colegios públicos, hoy tenemos 3 por cada computador, entonces vamos mucho mejor, pero seguimos teniendo obviamente nuestra necesidad de que los niños se puedan llevar el computador para la casa y no solamente tenerlo en el colegio.

ENS: De cara a lo que es este año y el próximo, ¿cuáles son los objetivos?

DL: Permítame yo le digo los retos que tenemos como país. Yo creo que el reto más importante que tiene el país es volcar por lo menos el 80% de los recursos del Fondo TIC para generar más desarrollo social, con tarifas cómodas para que todo el mundo tenga acceso a internet. El problema del acceso a internet no solamente es la señal, hay muchas ciudades y muchos municipios que tienen cobertura, pero la gente no tiene plata para conectarse, entonces esos recursos deberían servir para subsidiar esa tarifa, sobre todo a las personas de menos capacidad económica.

Los fondos y las metas

ENS: ¿Cuántos son los recursos de ese fondo?

DL: Son $300 mil millones anuales. Acuérdese que ese fondo no se alimenta de impuestos, de impuestos de los colombianos. Se alimenta nada más y nada menos que de la contraprestación de la telefonía celular por el uso del espectro, entonces ese es el más importante de los retos.

ENS: ¿Cuáles son las metas de la Alianza In?

DL: Debemos avanzar en la transformación digital, seguir trabajando en la alfabetización digital y en el pensamiento computacional, esa debería ser una apuesta del país, de la izquierda, de la derecha, de los verdes, de los azules, de los rojos, debemos poner de acuerdo a todos.