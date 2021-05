Distrito distribuyó 77.000 nuevas vacunas

Tras recibir 82.389 dosis por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, ayer la Secretaría Distrital de Salud realizó la distribución de más de 77.000 biológicos a las diferentes EPS que agendaron a sus usuarios para la vacunación.

Así mismo, y con el ánimo de completar el esquema de vacunación contra el covid-19 de la población adulta mayor de Bogotá que no ha recibido la segunda dosis de Sinovac, la alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López hizo ayer un llamado para que este fin de semana la población que falte por este biológico se ponga al día.

“La mitad de los mayores de 65 años, que ya están agendados para vacunación, no pudieron asistir a sus sitios para ello. Le pido a todos comprensión. La legítima indignación se puede manifestar acá y sin obstruir la vacunación, o la toma de pruebas de nuestros ciudadanos. Con condenar a más gente a la muerte no se va a arreglar la situación del país, ni de la ciudad. Les pedimos a los que lideran esta protesta social, a que haya consideración por gente que está agendada para vacunación, pueden ser sus papás o los papás de sus amigos. En el transporte público, el problema no son lo vidrios, ni las estaciones, el problema es el atraso en las tomas de pruebas y en la vacunación”, manifestó la alcaldesa mayor Claudia López desde el Hospital de Engativá.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Alejandro Gómez, indicó que Bogotá se está poniendo al día con las segundas dosis de vacunas de Sinovac que se le estaban debiendo a las personas mayores de 70 años, y desde el miércoles se están agendado a cerca de 170.000 personas para aplicarles sus segundas dosis.

“Hoy tenemos vacunas suficientes para adelantar el proceso de vacunación para volver a llegar a los niveles. En Bogotá ayer se vacunaron 29 mil personas. Aspiramos a que subamos esos niveles este fin de semana”, explicó el secretario Distrital de salud, Alejandro Gómez.

Frente al otro grupo poblacional (las personas mayores entre 65 y 69 años) la Secretaría de Salud les está aplicando sus primeras dosis, también por agendamiento. “Les pedimos el favor a estas personas que atiendan las citas que les den sus EPS”, aseguró el secretario Gómez.