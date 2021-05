Duque ordena a Minhacienda construir nuevo texto de tributaria

El presidente Iván Duque anunció que le solicitó al Ministerio de Hacienda, realizar un nuevo texto para la reforma tributaria, nutrido de las propuestas que han presentado los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado". Este nuevo texto no incluirá IVA para servicios públicos ni ampliación de la base para declarar renta.

"Eso quiere decir que en materia de IVA no va a haber aumentos de IVA en productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos", Duque agregó que tampoco habrá IVA para los servicios públicos, ni a la gasolina, "eso tiene que dar tranquilidad y certeza a al ciudadanía de que ahí no habrá ningún tipo de preocupación".



Sobre el impuesto de renta dijo que "las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo. Es decir, no se va ampliar la base del impuesto de renta".

El Director Departamento Administrativo Presidencia de la República mediante su cuenta de twitter ratificó las instrucciones del primer mandatario.

Presidente @IvanDuque ha dado instrucción a @MinHacienda para que en trámite legislativo construya un nuevo texto de la Reforma



Texto producto del consenso con los diferentes sectores



No incluirá incrementos de IVA a bienes y servicios y no se amplía

base de impuesto de renta — Victor Munoz (@Vicmunro) April 30, 2021

Finalmente el mandatario reiteró la importancia de los programas sociales para el país en medio de esta crisis generada por la pandemia y añadió que justo el principal objetivo de esta reforma era beneficiar la población más vulnerable y la más afectada por el covid- 19.

Del mismo modo, Duque enfatizó en que la carga tributaria no debe caer solo en las empresas y por eso rechazó la posibilidad de acabar con lo beneficios tributarios entregados a las empresas en reformas anteriores ya que según el estas medidas permitieron el crecimiento de las industrias a un ritmo mucho mayor al que se venía reportando en gobiernos anteriores.