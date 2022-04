Mientras sea alcalde, Soacha no hará parte de la Región Metropolitana

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, se refirió a cómo están avanzando los proyectos de movilidad para descongestionar el tráfico entre este municipio dormitorio y la capital colombiana. Además, hizo fuertes críticas a la Empresa de Acueducto de Bogotá, por los 24 meses de retraso que presenta el Transmilenio a Soacha Fase II.

EL NUEVO SIGLO: Esta semana se enredó el ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana. ¿Cómo ve Soacha este proyecto de asociatividad?

JUAN CARLOS SALDARRIAGA: Yo desde un comienzo le dije no a este tema. No me gusta, no le veo las generosidades y creo que en una Constitución Política que habla de descentralización, este modelo nuevamente lo que busca es centralizar en manos de una entidad que no es de elección popular, sino de designación por parte del Gobernador de Cundinamarca y el Alcalde de Bogotá. No tengo problema con ninguno de los dos, son buenos aliados de Soacha, pero en el momento en el que eso no funcione así, se bloquearía toda la región. Ese es mi concepto.

ENS: ¿Es decir, que Soacha no haría parte de la Región Metropolitana?

JCS: Mientras yo sea alcalde, y yo no sé si me quede un día de vida o año y medio de gobierno, pero mientras yo esté, no. Y lo voy a poner en una expresión muy paisa: Región Metropolitana sin Soacha es como bandeja paisa sin fríjoles.

Movilidad Bogotá-Soacha

ENS: ¿Cómo ve el estado de la movilidad entre Soacha y Bogotá?

JCS: Mi percepción y la de los habitantes del municipio de Soacha que en las mañanas se veían afectados para llegar al trabajo, es que la movilidad ha mejorado en forma sustancial. ¿Por qué? Porque logramos encontrar nuevas alternativas además de la Autopista Sur para el desplazamiento de nuestros habitantes y eso que aún no tenemos los 16 carriles que todavía soñamos tener y que esperamos poder entregar este año a la comunidad.

ENS: Esas alternativas a las que se acaba de referir, ¿cuáles son?

JCS: Son la Transversal 14 que va desde Los Olivos a Bosa; la Avenida Las Torres que ya está conectada desde la Avenida principal de Ciudad Verde también hasta Bosa, y ya estamos comenzando la Avenida Perimetral. Pero ya tenemos, y han sido de gran utilidad, cuatro carriles adicionales que desembotellan la Autopista Sur. Son cuatro kilómetros de vía paralelos a la autopista que serán un eje de movilidad para los habitantes de las comunas 2 y 3, principalmente de los barrios Ciudad Verde, Olivos, León XIII, La Despensa, Soacha Centro, La Veredita, entre otros.

ENS: Esa Avenida Las Torres, ¿exactamente en qué punto de la obra está?

JCS: Esta es una obra muy ambiciosa porque estamos hablando de cuatro carriles paralelos a la Autopista Sur desde la planta de Indumil para conectar con Bosa. Nos hemos comprometido con la comunidad a dejarlos en un “carreteable” este año, porque es un proyecto que no estaba planteado en mi plan de Gobierno, pero desde la Alcaldía, conociendo más a fondo las problemáticas que hay, nos dimos cuenta de la viabilidad de hacerlo.

Estamos hasta ahora en el ejercicio de estudios y diseños de esta avenida, pero era necesario abrirla y por eso la estamos descapotando, recebando y dejándola “carreteable”, lo que significa que los carros ya pueden pasar por ahí así aún no esté terminada. Esta, hoy por hoy, ha sido una solución para todos los habitantes del municipio porque ya se puede andar por ella aunque aún no esté terminada.

ENS: ¿Cuándo cree que entre en funcionamiento?

JCS: Esperamos que esté toda “carreteable” alrededor de julio-agosto de este año para que en diciembre estén los cuatro kilómetros y los cuatro carriles en este formato. Pero te aclaro, ya hemos ido entregando tramos de la misma y, por ejemplo, la conectividad por Las Torres hacia Bosa ya está habilitada, desde Terreros y desde Potrero Grande. Nos falta la conexión desde Indumil.

Vamos a ir entregando avances mes a mes que ya estén optimizados para el servicio de todos. Esta avenida no será una solución solo para los soachunos sino para todo el sur del país porque son cuatro. Y eso sin contar los cuatro carriles que entregaremos en la perimetral de San Mateo, que es la novena de San Mateo y que conecta con el Perdomo. Estas son obras que ya están totalmente contratadas y que se entregarán totalmente pavimentadas.

Transmilenio y Pico y Placa

ENS: ¿Cómo avanza el Transmilenio por Soacha?

JCS: El Transmilenio a Soacha Fase II es una tragedia completa y no por culpa de la empresa férrea, de la Gobernación, de la Alcaldía o de la Presidencia de la República, a quienes les hemos cumplido cabalmente con nuestros recursos financieros y con el contrato. Hay un retraso enorme de dos años cortesía de la Empresa de Acueducto de Bogotá. Son retrasos que se han debido a la negligencia e ineficiencia de la misma.

Retrasaron las obras durante 24 meses por un conector de aguas-lluvia que se tiene que hacer y que tiene un costo de $80 mil millones; dos años retrasando los estudios y diseños para que terminaran diciendo que ellos no son los responsables de hacerlo, cuando anualmente se llevan de la ciudad $100 mil millones solo en alcantarillado. Y hoy le dicen a la ciudad que no pondrán ese recurso cuando ellos son los que se llevan la plata del alcantarillado de nuestra ciudad sin poner un solo tubo.

En este momento estamos en diálogos con el señor gobernador para conseguir esos $80 mil millones, para que ese conector de aguas-lluvia que nos hace falta lo construyamos nosotros. Tenemos que empezar a sacar de Soacha la empresa nefasta que es el Acueducto de Bogotá.

ENS: ¿Qué tan funcional ha sido el Pico y Placa Regional?

JCS: Esta medida fue un invento mío, aquí me toca hablar en primera persona, pero nació en Soacha en el primer año de la pandemia. Ya llevamos un año de aplicación de la norma y es una fantasía que ha funcionado muy bien. En un principio me tocó pelear con el ministerio, con la Policía, con la Gobernación y con la Alcaldía de Bogotá porque estaban en contra, y hoy que se asume y que funciona pues es un orgullo. Funciona a la perfección y no dudo que en un futuro será una norma nacional porque este es un problema que comparten todas las ciudades del país y sus municipios circundantes.