Se abre paso cirugía al proyecto de reforma tributaria

Con el objetivo de buscar consensos para salvar la reforma tributaria, el Gobierno comenzó a socializar estos acercamientos con los distintos partidos políticos y los gremios del país.

En medio de este panorama, ayer volvió a cobrar fuerza la propuesta de la ANDI, de adoptar una tributaria que inicialmente establezca extender las devoluciones del ICA a los empresarios, lo mismo que el impuesto de renta, para no tocar el IVA a los alimentos. Con eso se lograrían inicialmente más de $12 billones.

En declaraciones en medios, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, señaló que “ya hay consensos, el primero es que la reforma que planteamos no se va a aprobar, con eso tenemos que mostrar nuevas fórmulas”. Los cambios aún deben hacerse oficialmente en el articulado del proyecto.

Una de las primeras determinaciones del Ejecutivo, como lo confirmó el viceministro de Hacienda, es eliminar del proyecto de reforma tributaria el articulado que propone imponer IVA para los servicios públicos de estratos 4, 5 y 6. “No va a haber el IVA a los servicios públicos, vamos a mirar que las empresas pongan un poco más como ellas mismas lo han ofrecido”, afirmó.

Asimismo, el funcionario dijo que es un error gravar los servicios funerarios, por lo que esto se sacaría del proyecto, así como cualquier tributo que implique un alza en el precio de los alimentos o en la cadena productiva de los mismos o en perjuicio de la clase media.

Ajustes

De hecho, Londoño sostuvo que se harán los ajustes que sea necesarios para alcanzar los votos de las colectividades en el Congreso, tras el rechazo de varios partidos. Otro de los cambios tiene que ver con el monto inicial. El Gobierno pretendía $23,4 billones y ahora se transaría por $18 billones.

Como ya se dijo, el Gobierno tiene claro que la reforma como estaba planteada no se va a aprobar, por lo que hay disposición de escuchar sugerencias para alcanzar la cifra anterior. "Todos nos pueden apoyar para conseguir los recursos”, indicó el Viceministro de Hacienda.

Los anuncios no quedarán en firme hasta que se hagan las modificaciones respectivas y oficiales en el articulado. Después de todo, en el pasado los voceros de la cartera anunciaron una serie de medidas que finalmente no entraron en el proyecto en medio de una tormenta de declaraciones y retractaciones del propio Gobierno, que enrareció el ambiente alrededor de una tributaria que fue introducida en el Congreso sin debate de cara al público.

Esta salida del Gobierno buscando salvar el proyecto, surge en medio del paro de 24 horas y de manifestaciones en todo el país.

El viceministro Londoño sostuvo que lo importante es conseguir recursos para atender la pandemia, tapar el hueco fiscal del Gobierno y obtener ingresos a largo plazo. Y reconoció que hay esfuerzos de todos los sectores para buscar esas fuentes.

“Los programas sociales se nos agotan: el PAEF se acabó en marzo, el Ingreso Solidario se va a acabar en junio y tenemos que decirle a la gente que está hoy pasando angustias que le vamos a conseguir esos recursos para tener esa tranquilidad de consumir las comidas que necesitan y no tener que cerrar sus empresas”.

Recaudo

Solo con el impuesto a los servicios públicos se buscaban $4 billones adicionales, que, para Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), “no es conveniente que un impuesto como el IVA con tarifa del 19% se extienda a los servicios públicos domiciliarios que, de hecho, forman parte de la canasta básica de los consumidores. En particular, el estrato 4, que no pagaba contribución, va a ser el más perjudicado”.

De otro lado, ayer el expresidente Álvaro Uribe, volvió a insistir que la reforma debe ser peluqueada. En un trino dijo que “por favor equipo Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia", escribió.

Recursos

Precisamente en la propuesta de Uribe por medio del Centro Democrático, se encuentran los "impuestos transitorios aproximados por $12 billones sin afectar a personas de ingresos medios ni la recuperación productiva".

Frente al uso de los recursos indican que se destinarán al "Ingreso Solidario para 5 millones de familias, extender subsidio a la nómina para 3,6 millones de trabajadores; subsidiar la seguridad social de nuevos trabajadores jóvenes, mujeres, adultos y personas en condición de discapacidad; devolución del IVA a 4 millones de familias; universidad pública gratuita para estratos 1, 2 y 3".

Así mismo, proponen la austeridad del gasto y reforma administrativa con ahorros de $1 billón durante los primeros dos años y permanente de $15 billones.

En este mismo sentido, se proponía también extender a todo el sector financiero la sobretasa transitoria de 3% que hoy se cobra a los bancos.

Sobre esta propuesta que es rechazada por Asobancaria, pretende establecer que el impuesto a la renta para los bancos aumente 6%, quedando en 36 por ciento, y que ese recaudo vaya en un periodo de 10 años, la mitad, para las vías rurales y la otra para la infraestructura educativa del país.

La propuesta de la ANDI

La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) presentó al Congreso varios puntos indispensables que debe contemplar la Reforma Tributaria y resalta que esta es absolutamente necesaria para mitigar los efectos que la pandemia ha traído sobre el Estado y los hogares colombianos.

La iniciativa del gremio se basa en cuatro puntos:

1.Suspender la medida de descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el Impuesto sobre la Renta, durante el período necesario según los resultados que indique el marco fiscal de mediano plazo. Según el gremio, esto generaría $5,2 billones en materia de recaudo. Actualmente el descuento es del 50% del valor pagado por ICA y a partir del 2022 sería del 100%.

2. Aplazar la reducción de la tarifa general del Impuesto sobre la Renta de acuerdo con los resultados que indique en marco fiscal de mediano plazo. Afirman que esto permitiría recaudar $6,2 billones para 2022. La tarifa general de Renta actualmente es del 31% y a partir del 2022 será del 30%.

3. Establecer por dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales. Sería un impuesto transitorio que recaería exclusivamente sobre las personas naturales que tengan un patrimonio líquido superior a $5.000 millones, con una tarifa del 1%. Estiman que ello generaría un recaudo de $1 billón en 2022.

4. Adelantar la enajenación de activos de la nación que en su conjunto pudieran otorgar hasta $15 billones para ser utilizados en el fondeo inmediato de programas como Ingreso Solidario y PAEF, al igual que necesidades de servicio de la deuda a corto plazo.

Los empresarios advirtieron que sería necesario retornar en los próximos dos años a la tarifa de renta del 30% y el descuento del ICA al 100% para ser competitivos a nivel internacional.

También aseguraron que su propuesta debería ir acompañada de otras medidas, como mayores esfuerzos para contrarrestar la evasión de impuestos, establecer un plan ambicioso de austeridad estatal, obtener recursos por enajenación y venta de activos de la nación y gravar con IVA algunos bienes y servicios de lujo o suntuarios.

La ANDI dice que, si bien comprende las medidas tributarias sugeridas por el Gobierno, “es consciente de los impactos económicos y sociales que se podrían generar en la población de ingresos bajos y medios, en el contexto actual”.