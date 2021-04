Concejal cuestiona subsidios para mitigar impactos de covid-19

En un debate de control político sobre los subsidios para mitigar los impactos del covid-19 en Bogotá, la concejal conservadora, Gloria Díaz Martínez, dio a conocer varios testimonios de los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, quienes denunciaron inconvenientes para recibir la ayuda otorgada por el Gobierno nacional y la Administración Distrital.

Por ejemplo se socializaron casos de personas que señalaron recibir el subsidio tan solo una vez a pesar de estar en la base de datos o familias que, aunque cuentan con todos los requisitos para ser acreedores del beneficio y realizaron un sinfín de trámites, no han podido contar con el incentivo.

“Hago un llamado respetuoso al Gobierno nacional y a la Administración Distrital para que atienda estas situaciones expuestas por algunos habitantes en Ciudad Bolívar. Es claro que uno de los problemas presentados en el acceso a este tipo de iniciativas es que los programas sociales no tienen en consideración a todas aquellas familias cuyos ingresos están muy cercanos a la línea de pobreza, levemente por encima de la línea base, o que por el puntaje del Sisbén no son lo suficientemente pobres para acceder a estas ayudas económicas. Acá es relevante recordar que, si no se brinda apoyo oportuno a los hogares en condición de vulnerabilidad, estos caerán en pobreza”, aseguró la cabildante del Partido Conservador.

Otro de los puntos expuestos fue con relación a cómo los subsidios no alcanzan para enfrentar el problema social de pobreza, sobre todo en tiempo de pandemia.

A esto se suma que estas ayudas implican un gasto público importante, y ante la coyuntura actual, no hay claridad de hasta cuándo se tendrá el músculo financiero requerido para pagar estos programas sociales.

Ante esta situación la concejal Gloria Díaz propuso que, en el largo plazo, los subsidios deben ir acompañados de estrategias integrales que fomenten el crecimiento económico en la ciudad y la inversión en grandes proyectos de infraestructura.

También se refirió a la necesidad de darle vida a Bogotá Productiva 24 horas con el propósito de que se redistribuyan las actividades económicas y más personas puedan desempeñar sus labores y obtener por sí mismos recursos para su sustento.