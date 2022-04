He creído en principios de verdad, justicia y reparación: Duque

El presidente Iván Duque se refirió a los testimonios que en los últimos días han revelado exmilitares sobre 'falsos positivos' ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que ese tipo de conductas deben rechazarse.

Luego de que varios exmiembros del Ejército aceptaron haber estado implicados en estas acciones, el Mandatario recalcó que es necesario que los responsables asuman las consecuencias porque, según dijo, debe caer todo el peso de la ley sobre ellos.

“Yo siempre he dicho una cosa, todas las conductas individuales de miembros de la Fuerza Pública que deshonren el uniforme y que pasen por encima de la Constitución y la ley, deben ser rechazadas categóricamente. Yo he creído siempre en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición y quien tenga esos delitos que diga toda la verdad”, dijo el Mandatario.

De igual manera, el Presidente subrayó que quienes tengan responsabilidad en este tipo de actos deben revelar toda la información que conozcan al respecto porque se requiere establecer las diferencias entre las conductas individuales y las del Ejército.

"Es muy importante hacer esa diferenciación de esas conductas individuales, con lo que ha sido siempre el criterio institucional basado en el honor y el servicio", comentó.

Sin embargo, el presidente Duque fue enfático en decir que siempre hay que analizar las responsabilidades individuales de los actos.

“Claro que esto es una cosa que estremece y además generan rechazo e indignación y por eso también tiene que aplicarse el peso de la justicia, pero es muy importante también como país que sepamos lo que ha sido el honor y el servicio histórico de las Fuerzas Militares a nuestro país”, concluyó.

Sin libertad no hay democracia

Así mismo, Iván Duque advirtió, al intervenir ante los miembros de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que sin libertad y democracia no hay empresa, y sin esta no hay progreso.

El Jefe de Estado invitó a fortalecer las instituciones democráticas frente a la demagogia y el populismo, y agregó que el suyo ha sido el Gobierno “que más se ha preocupado por mantener esa fraternidad de empresarios y trabajadores”.

“Los trabajadores de nuestro país merecen que todos los empresarios y que todos los actores aquí reunidos no seamos observadores de los procesos democráticos, sino que defendamos con ahínco a cada trabajador bajo esa premisa: sin libertades no hay democracia, sin democracia no hay empresa, sin empresa no hay progreso”, afirmó.

El Mandatario manifestó que “una democracia existe y se hace fuerte no solamente porque los ciudadanos tenemos la capacidad de ir periódicamente a las urnas y elegir a nuestros representantes”.

“Las democracias se hacen grandes porque le permiten al ciudadano desarrollar su ingenio, desarrollar a plenitud su talento, expresarse en un marco institucional y hacerlo en un marco de certidumbre”, dijo, mientras que “los autócratas en el mundo son los que pasan por encima de todo ello”.

Subrayó que “a uno lo eligen presidente para sacar adelante un programa, para respetar las instituciones y para respetar las empresas, y nunca nos vamos a dejar arrebatar ese principio que se ha construido en Colombia con tanto esfuerzo”.

El Presidente afirmó que “las cámaras de comercio son intérpretes de ese sentimiento que está plasmado el artículo 333 de la Constitución, cuando habla de manera diáfana sobre la responsabilidad social, sobre la función social de la empresa”.

En el evento, el Presidente fue condecorado con la Orden Cámara de Comercio de Medellín, categoría Oro.

“Me honra recibir esta orden. Me honra, no solamente por la distinción, por lo que significa esa importante presea, pero por lo que significan quienes hoy también me la han entregado”, expresó.

Y manifestó que los presidentes de la República “llegamos a la Casa de Nariño un 7 de agosto, entramos por la Plaza de Armas y estamos revestidos de los poderes constitucionales para el cargo. Cuatro años después salimos nuevamente por esa misma plaza, con el sentido del deber cumplido, a ejercer la mera condición de ciudadano”.

“Yo les presenté a los colombianos un plan de gobierno como candidato, 203 propuestas. Y yo este 7 de agosto, cuando salga nuevamente a la condición de mero ciudadano, podré mirar a los ojos a mis compatriotas y decirles que, más allá de cualquier adversidad, de cualquier dificultad, más del 90% de ese plan de gobierno estará cumplido”.