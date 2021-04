¿Qué esperan los concejales que contenga el POT para Bogotá?

El lunes de la próxima semana, la Secretaría de Planeación radicará ante la Corporación Autónoma Regional (CAR) el Plan de Ordenamiento Territorial que formuló esta administración para que, si se cumplen los tiempos, llegue al Concejo de Bogotá en el mes de agosto.

Si bien es cierto que los concejales aún no conocen el articulado, varios de ellos han sostenido reuniones con la Secretaría y han podido conocer varias de las propuestas y los lineamientos que el mismo plantea.

A cinco días de que llegue la que sería, eventualmente, la ruta de ordenamiento del territorio para la ciudad capital, los concejales expusieron a EL NUEVO SIGLO lo que esperan de la propuesta.

Concertación ambiental

En una primera medida, el concejal de Bogotá para la gente, Carlos Fernando Galán, manifestó preocupación por los temas que son sujetos de concertación ambiental, y que no podrán ser modificados en el Concejo. “Me preocupa la limitada discusión sobre los temas que serán sujetos de concertación ambiental pues lo que salga de esa concertación ya no podrá ser modificado por el Concejo de Bogotá”, dijo a este Diario.

A este respecto hay una aclaración técnica que vale la pena recordar: en estricto sentido, esos temas sí se pueden modificar, pero en la práctica eso nunca ocurre. Si el Concejo tomara la decisión de modificar algo que fue objeto de concertación con la autoridad ambiental, tendrían que devolverse en el proceso, salir del Cabildo y nuevamente entrar a la CAR.

“No creo que el gobierno distrital esté dispuesto a que eso pase. Por eso en la práctica se vuelven temas que son inamovibles, aunque jurídicamente sí se pueden revisar”, indicó a este Medio un exfuncionario de la Secretaría de Planeación de la administración anterior.

Por su parte y también enfocada en los conflictos ambientales que tiene la ciudad, así como su vulnerabilidad con relación al cambio climático, de acuerdo con la concejal de Colombia Humana, Susana Muhamad, hay gran expectativa sobre cuál será la decisión de la Administración Distrital sobre las zona de manejo y protección ambiental tanto del río Bogotá como del río Tunjuelito.

"Estamos también muy pendientes sobre cómo se van a plantear las zonas de expansión de la ciudad por los lados de Usme, del Norte, la zona rural de la unidad de planeamiento rural de Suba y ver si definitivamente los mapas de riesgo y amenaza sí generan las figuras de protección de suelo que nos hagan más resilientes a la emergencia climática”, señaló a este diario la cabildante Muhamad, quien indicó que deberán revisarse con muchísima atención los mapas del articulado.

A este respecto el urbanista y concejal de la Alianza Verde, Martín Rivera, sostuvo que este POT debe tener un enfoque ambiental del Siglo XXI “que entienda la importancia a la adaptación al cambio climático”, quien añadió que, sobre todo, este documento debe tener un principio de proximidad real que no se reduzca únicamente a pensar en la ciudad de los 15 minutos, “sino que verdaderamente haya una voluntad para poder volver esa ciudad próxima a los ciudadanos”.

“Lo más importante que debe tenerse en cuenta a la hora de revisar el POT, es que el mismo tenga una justicia social en donde en una servilleta pueda explicarse cómo este nuevo ordenamiento garantice el derecho a la ciudad. Hay unas injusticias muy evidentes, sobre todo en el suroccidente, suroriente y noroccidente de la ciudad que este plan debe atender con políticas adecuadas del suelo”, finalizó diciendo el concejal Rivera.

Marcando distancias

Recordando que el 2 de noviembre del 2019 se hundió en el Concejo de Bogotá la propuesta anterior, luego de que la ponencia negativa del concejal del Polo, Celio Nieves, obtuviera 8 de los 15 votos, al concejal de dicho partido, Carlos Carrillo, le preocupa que este documento no se distancie lo suficiente de aquel articulado.

“Qué nos preocupa: que este Plan de Ordenamiento Territorial sea igual al POT que presentó el alcalde Enrique Peñalosa pero perfumado de verde, como han sido tantos otros proyectos presentados por esta Administración Distrital. De ser así, por supuesto que no lo acompañaremos”, sostuvo el concejal Carrillo, quien agregó que al ser un documento de altísima complejidad, no es responsable hacer una aseveración sin conocer la totalidad del mismo, pero sí es claro que debe distanciarse de manera notable del último articulado que se le presentó al Concejo.

A este respecto, y considerando que hay varios elementos que este POT rescata del documento presentado por el exalcalde Enrique Peñalosa, como bien hizo en expresarlo la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, el concejal Carrillo reiteró que este es es el mayor temor que tiene con relación al mismo.

“El POT de Peñalosa estaba claramente pensado para favorecer a los desarrolladores pasando por encima de todo: de los derechos ciudadanos y de la estructura ecológica principal. Esperemos que este no sea como ese, pero no puedo dejar de recordar que la secretaria, una mujer muy competente y bien preparada, viene de allá. Ella viene de trabajar en ProBogotá; ella estuvo a favor del POT de Peñalosa y es imposible no tener ciertas dudas" dijo.

A este respecto, sobre qué tanto estará esta propuesta desligada del POT que presentó el exalcalde Peñalosa, el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que su bancada comparará ambos documentos pues, “si la Alcaldesa sale con una iniciativa muy similar a la del exalcalde, pues le hizo un flaco favor a la ciudad porque entonces solamente por una cuestión política impidió que se aprobara”.

“Nos preocupa, y es lo que más queremos revisar, si hay cambios sustanciales con relación a la propuesta de Enrique Peñalosa. Porque la Alcaldesa, ya elegida, incidió en que muchos concejales terminarán hundiendo la iniciativa, logrando que la ciudad se quedara sin la norma urbanística durante dos años adicionales. Yo de verdad espero que tenga cambios sustanciales, importantes y de fondo. Queremos ver el texto definitivo para poderlo comparar con la propuesta del exalcalde y ver si se se justificaba o no que se hubiera hundido la iniciativa”, manifestó Forero.

Adicionalmente, el concejal Forero indicó que hay expectativa frente a otros flancos del POT de Peñalosa que fueron ampliamente criticados por la mandataria, como por ejemplo la participación ciudadana. “En ese sentido estamos pendientes de revisar si esta nueva propuesta tuvo un concurso importante por parte de los ciudadanos”. Y por último, el concejal manifestó dudas con relación a los tiempos que consumirá este trámite.

“La Alcaldesa está corriendo pero si los tiempos son parecidos a los del alcalde Enrique Peñalosa, y uno creería que no deberían ser distintos, esto no se alcanzaría a discutir este año”, sostuvo.

Otras expectativas

Por último, el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega, sostuvo la semana pasada una reunión con la secretaria Jaramillo, en la que se pusieron sobre la mesa todos aquellos temas que este POT deberá identificar para darle adecuado tratamiento tales como los centros de logística y transporte de carga, pues Bogotá debe comenzar a solucionar el tema de la movilidad a partir de los mismos.

“El otro tema que nos preocupa y que se revisará a fondo en este POT es el de movilidad eléctrica porque es importante que Bogotá se prepare en la infraestructura para esos 600.000 vehículos eléctricos que se planean tener para el año 2030. El tema del relleno sanitario, del recurso hídrico, vivienda, equipamientos y las mezclas de uso son los temas que le pusimos sobre la mesa a la secretaria Jaramillo para que sean contemplados”, dijo el concejal Yefer Vega.