"La violencia no puede ser el mecanismo de expresión": Duque

El presidente Iván Duque se manifestó acerca de los puntuales hechos violentos que se registraron en el país durante el Paro Nacional que tuvo lugar este miércoles, si bien buena parte de la jornada en el país transcurrió en tranquilidad.

El mandatario, en su habitual programa Prevención y acción indicó que el Gobierno respeta el derecho constitucional a la manifestación pacífica. Sin embargo, rechazó hechos de vandalismo que empañaron el desarrollo de las marchas en las distintas ciudades.

Duque se refirió específicamente a hechos como los que se registraron en Bogotá, Cali, Medellín y Neiva, donde se presentaron afectaciones al transporte público, daños en establecimientos públicos y privados.

“Entendemos el derecho constitucional para la expresión pacífica de los ciudadanos, pero también lo que hemos visto es vandalismo criminal, atentar contra los negocios, contra los medios”, reiteró Duque.

Foto: Diana Rubiano / El Nuevo Siglo

El presidente también manifestó que “aquí no hay caprichos y la violencia no es un mecanismo de expresión. He estado con ustedes para mantener una comunicación directa e informar lo que está ocurriendo. Tenemos que rechazar violencia y vandalismo”.

Por otro lado, recalcó las fuertes medidas adoptadas por los diferentes alcaldes y gobernadores de las diferentes ciudades de Colombia como los toques de queda.

“Hemos estado en coordinación con alcaldes para la aplicación de medidas de salud y orden público. Tengan la certeza de que el sentido de mi actuar es pensando en el país”, recalcó el mandatario.

Foto: Diana Rubiano / El Nuevo Siglo.

Asimismo, reiteró su llamado a que, en el marco de la democracia y de las instituciones, se construyan consensos alrededor del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, que cursa en el Congreso de la República, para proteger a los más vulnerables.

“La invitación que yo quiero hacerles a todos ustedes es a que, en el marco de la democracia y de las instituciones, construyamos consensos, protegiendo a quienes más lo necesitan y también a nuestra clase media, donde podamos solventar estos momentos angustiosos”, destacó el Jefe de Estado.

Además, el mandatario resaltó que valora las propuestas que han hecho diferentes sectores, como gremios, partidos políticos, líderes y organizaciones, “porque es así como se construye en una democracia; aquí no hay triunfos individuales”.

Agregó que “salir delante de esta coyuntura –originada por la pandemia– debe ser un propósito nacional, de todos”, y con sentido de país.

En el mismo sentido, agregó que Colombia requiere la extensión de los programas sociales originados para enfrentar la pandemia, como el Ingreso Solidario, la devolución del IVA y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), entre otros.

“Tener la capacidad de extender estos programas el tiempo que se requiera, mientras nos recuperamos; proteger las finanzas y mantener nuestra calificación crediticia es urgente, es necesario”, subrayó el Mandatario.



Finalmente, Duque, en un balance de perdidas y daños ocasionados durante las manifestaciones, dijo que el gasto público para la recuperación del patrimonio como monumentos, fachadas y daños al sistema de transporte masivo es un gasto adicional para el estado en esta época de pandemia.

Esta posición fue afirmada por la senadora María Fernanda Cabal: “Es muy difícil continuar alentando a nuestros empresarios para que aguanten esta difícil situación, mientras que bienes públicos y comercio formal son el primer blanco de quienes quieren desestabilizar el país”, dijo la senadora.