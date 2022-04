“Formándonos para el Futuro”, programa para víctimas de conflicto armado

El Ministerio del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrollaron la cuarta versión del programa “Formándonos para el Futuro”, dirigido a más de 1.800 participantes víctimas del conflicto armado en 30 ciudades, con el objetivo de competir en el mercado laboral.

“Iniciamos aquí en Valledupar el cuarto año de implementación del programa Formándonos para el Futuro, con un resultado de 6.960 víctimas del conflicto armado que han hecho parte del programa durante el cuatrienio. Esta cifra es el resultado de un trabajo en equipo para aportar al cierre de brechas”, anotó el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez.

Así mismo, el jefe de la cartera laboral reiteró que esta es una iniciativa para todo el país, que pretende brindar herramientas de formación para el trabajo, así como del acompañamiento a través de una estrategia de psicosocial para todas las víctimas. “Este es un reconocimiento del Estado a todas las víctimas del conflicto armado”.

Tras el lanzamiento del programa en Valledupar, Diana Lizeth Palencia entregó uno de los relatos como víctima del conflicto armado, que se escucharon durante la jornada. Como beneficiaria del programa agradeció la orientación psicosocial y de formación. “Yo nunca había asistido a un psicólogo y ustedes me acompañaron. Estoy agradecida porque además me ayudaron a salir adelante. Ustedes me brindaron la posibilidad de fortalecer mis conocimientos”.

“En 2022, el programa brinda a los participantes formación técnica laboral y fortalecimiento de sus competencias”, explicó la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y la Equidad Laboral con Enfoque de Género, Adriana Albarracín Pérez.

De esta forma, los estudiantes disponen de un curso de 70 horas para análisis de intereses formativos, ocupacionales y nivelación de competencias, previo a las 1.000 horas de formación técnico laboral por competencias teórico-prácticas, bajo la modalidad de alternancia virtual y presencial. Tendrán, además, aproximadamente 330 horas de formación complementaria.

El programa se está desarrollando en las ciudades de Arauca, Manizales, Armenia, Barrancabermeja, Tunja, Chiquinquirá, Sogamoso, Florida, Yopal, Florencia, Ocaña, Barranquilla, Granada, Zipaquirá, Fusagasugá, Duitama, Valledupar, San José del Guaviare, Riohacha, entre otras.