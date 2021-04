Consumo de oxígeno en el país desbordó la producción nacional

Ante el acelerado tercer pico de contagio de covid-19, las empresas productoras y comercializadoras de oxígeno agremiadas en la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, se encuentran funcionando al 105% de su capacidad. Actualmente, trabajan 24 horas al día, siete días a la semana, y han realizado inversiones en las plantas, que a la fecha se estiman en alrededor de siete millones de dólares, entre infraestructura y equipos como concentradores y cilindros de oxígeno.

En febrero de 2020 el consumo de oxígeno nacional se encontraba en 330 TPD (toneladas por día). En abril de 2021 la demanda se ha elevado a 575 TPD, lo que representa un incremento del 74%.

Señala el gremio que “la prioridad es cumplirles a los pacientes ante la alta demanda que se registra, principalmente en regiones como Atlántico y Antioquia, en las que algunas IPS ya se encuentran solicitando de siete a diez veces más oxígeno del habitual. Ello ha requerido enfocar el recurso humano, técnico y logístico disponible, a dichas zonas desde el centro de Colombia, con trayectos de cerca de mil kilómetros por carretera y recorridos de dos a tres días, sorteando dificultades geológicas, climáticas y cierres de vías por situaciones de orden público o en mantenimiento como es el caso de La Línea”.

Producción

Según Ingrid Marcela Reyes Rey, directora ejecutiva de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, “la producción de oxígeno en Colombia ha logrado suplir los picos anteriores. Sin embargo, reiteramos que la capacidad de producción de oxígeno no es ilimitada, al igual que los vehículos para moverlo por todo el país, y los tanques, cilindros y concentradores para suministrarlo a los pacientes. En caso de que otras ciudades, como Bogotá y Cali, sigan aumentando en número de contagios y demanda de oxígeno se requerirá hacer una distribución del gas a las IPS, pero con el objetivo de no dejar ninguna desabastecida”.

Señaló la directora que “para no llegar a esta situación se está trabajando, en conjunto con el Gobierno nacional y autoridades en salud, en soluciones como importación de oxígeno, puesta en marcha de PSA en clínicas y hospitales (plantas de producción de oxígeno en sitio a pequeña escala), protocolos de uso racional del oxígeno, y campañas de sensibilización para que los pacientes en casa devuelvan a las empresas de gases los cilindros y concentradores de oxígeno tan pronto sean dados de alta. Finalmente, el autocuidado debe ser la principal estrategia”.

De otro lado, la ANDI señala que tanto los cilindros como los concentradores de oxígeno no cuentan con producción nacional y su adquisición no es fácil debido a su alta demanda mundial. Por lo anterior, se recuerda a los pacientes que estos equipos se entregan en calidad de préstamo mientras terminan su tratamiento en casa, y se reitera el llamado a devolverlos cuando ya no estén en uso, con el fin de poder atender otras vidas. La recolección es gratuita y puede coordinarse al número de atención al usuario que se encuentra en el sticker adherido a los equipos”.

Importaciones

Por otra parte, y para abrir mayores oportunidades de abastecimiento, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 423 de 2021, que establece un gravamen arancelario del 0% para las importaciones de oxígeno y concentraciones de oxígeno.

Las medidas establecidas en el decreto estarán vigentes mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de la covid-19, decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Vencido este término, se restablecerá el arancel de 5%.

Asimismo, la norma señala que los aranceles a los que se refiere el decreto no modifican ningún programa de desgravación preferencial vigente en Colombia.

Al respecto, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, explicó que “después de consultar con el Comité de Asuntos Arancelarios y Aduaneros esta decisión es con el fin de dar respuesta a la necesidad que en este instante se tiene en el país para enfrentar la covid-19".

Restrepo agregó que el Ministerio decidió hacer un proceso de facilitación de comercio para estas importaciones al país, así como también realizará un proceso con los productores colombianos de estos bienes, con el objetivo de facilitar su producción.