Destinan $4 billones en créditos para compra de viviendas nuevas

El Presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Gilberto Rondón, anunció este miércoles que la entidad pondrá en marcha un crédito constructor que permita la materialización de proyectos nuevos de vivienda en pequeños municipios del país, facilitando así el acceso de las familias colombianas a este tipo de subsidios y haciendo realidad el anhelo de ser propietarios.

“Es una de las tareas nuestras que ya estamos sacando adelante y que tiene que ver con instaurar un crédito constructor -se denomina para los constructores-. Vamos a invitar a que vayan a los municipios pequeños, pero hagan proyectos de vivienda nueva”, aseguró el Presidente del FNA en diálogo con ‘Colombia Hoy Radio’.

Reveló que el 81% de los más de 1.000 municipios que tiene el país no cuentan con proyectos de vivienda nueva: “¿Eso qué significa? Dos cosas: que ya no pueden adquirir una vivienda nueva, y otra, que no pueden tener derecho al subsidio nacional porque los subsidios son para la vivienda nueva”.

Sumado a esto, explicó que el Fondo maneja tasa de interés Efectiva Anual (E.A.) desde 7.5%, frente a las del sector financiero, que se ubican entre el 14% y 21% E.A.

“Son las tasas más bajitas del mercado, pero además hay unas tasas preferenciales, unas tasas para los jóvenes, unas tasas para las personas que tienen un ingreso inferior a un salario mínimo o a dos salarios mínimos”, señaló Rondón.

Para la puesta en marcha de estas estrategias, la entidad cuenta con la posibilidad de colocar en créditos $4 billones, no solo a constructores sino a los y las colombianas que deseen adquirir Vivienda VIS (de Interés Social) y No VIS, de hasta $1.700 millones.

Finalmente, el Presidente del FNA hizo un llamado a los jóvenes del país, entre 18 y 28 años, que cuentan con créditos y tasas de interés más accesibles.

“El sector financiero presta hasta el 70% para comprar una vivienda; nosotros prestamos hasta el 80%, pero a los jóvenes les prestamos hasta el 90% y, otra cosa, nosotros les prestamos a 20 años o incluso hasta 30 años; eso significa que en muchos casos el arriendo es más costoso que la cuota que deben pagar”, indicó.