El 63,3% de las familias cree que la inflación seguirá subiendo

El costo de vida que ha venido en aumento, sin duda, ha hecho que la mayoría de familias colombianas tengan que dejar de gastar dinero en actividades de ocio, entretenimiento o vacaciones, pues el alza en el precio de los alimentos, sumado a factores como el desempleo, o el empleo informal que tuvo una gran afectación con la pandemia, han limitado el consumo.

De acuerdo con la encuesta de pulso social, el 63,3% de las familias considera que en los próximos meses se va a presentar un incremento de la inflación.

Asimismo, según el DANE, el 63,2% de los jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, y el 75,7% no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos.

Mucho se ha especulado sobre el fenómeno inflacionario, teniendo en cuenta cómo se comportarán los precios de alimentos para el segundo semestre del año, . En este sentido, expertos esperan que las medidas tomadas por el Banco de la República puedan ayudar a reducir la inflación.

Al respecto, Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, aseguró que “es cierto que la inflación ha sorprendido al alza durante todo el año, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, pero tenemos plena confianza en las acciones que está llevando a cabo el Banco de la República para contener las expectativas y reducir la inflación en nuestro país. Esperamos que el alza de precios empiece a reducirse paulatinamente y que el próximo año esté en niveles más cercanos al techo de la meta del Emisor”.

Por su parte, Jorge Rodríguez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, afirmó que “la inflación, especialmente la de alimentos y de bienes y servicios energéticos, ha aumentado en buena parte por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. La población, sobre todo la desempleada, o pobre, se ha visto seriamente afectada, y dado que no parece haber solución fácil, o la vista, a los problemas de oferta que están en la base de las presiones inflacionarias actuales, ha acentuado su pesimismo sobre la evolución futura del nivel de precios”.

Entre tanto, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), en marzo de 2022 fue 35,3%, lo que representa un aumento de 0,4 puntos, frente al registrado en febrero de ese mismo año, cuando su indicador fue de 34,3%. En este aspecto, Cúcuta y su área metropolitana reportó el porcentaje más alto del ICC, con 45,5%, y Riohacha, el más bajo, con 24,6%.

Mercado laboral

Respecto a este rubro, se observa que el 52,5% de los jefes de familia en marzo de 2022 estaban trabajando y el 34,4% dedicados a oficios del hogar. A su vez, el 92,1% manifestaron que durante la última semana no estaban trabajando remotamente desde su casa (teletrabajo, trabajo en casa, modalidad virtual de trabajo). Por su parte, el 56,63% de los jefes de hogar indicaron que después de la pandemia no les gustaría trabajar remotamente y 13,23% dijeron que lo harían cinco o más días por semana.

Economía en el hogar

En este aspecto, según el informe, el 87,2% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar dijo que él, ella o alguno de los miembros de la familia no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones, y el 75,7% manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos, entre tanto el 7,7% dijo que no tenía ingresos.

Políticas de apoyo

Este fue otro indicador que se resaltó en la encuesta, y al respecto se observó, en marzo de 2022, que el 12,1% de las personas que conformaban la jefatura del hogar confirmó que recibía ayudas de asistencia social de instituciones públicas y privadas en el último mes, mientras que el 70,9% indicó que ha recibido transferencias monetarias y el 30,7% dijo que tuvo apoyo por el Plan de Alimentación Escolar.