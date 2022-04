Cuerpos en bolsas de basura, "comunicación de la criminalidad"

Es bien sabido que la inseguridad en la ciudad capital se ha convertido en un dolor de cabeza para la Administración Distrital, puesto que la ciudadanía ha venido denunciando de manera sistemática que esta es la mayor de sus preocupaciones. No obstante, durante el mes de abril se han presentado varios casos de cuerpos hallados en bolsas de basura, lo que ha despertado las alarmas. ¿Qué está pasando?

Ayer, en horas de la madrugada, la Policía Metropolitana de Bogotá encontró un cuerpo sin vida dentro de una bolsa de basura en el barrio La Sabana en Bogotá, con el que ya serían 11 los cadáveres que se han hallado de la misma manera en localidades como San Cristóbal, Usme, Engativá, Kennedy y Teusaquillo.

Los habitantes del sector fueron quienes llamaron a la Policía, tras el hallazgo, realizado específicamente en la calle 13 con carrera 17, cerca de la estación de Mártires.

Por el momento, las autoridades descartaron que se trate de un resultado directo del accionar de las denominadas 'casas de pique', que son lugares utilizados para torturar, asesinar y desmembrar personas, puesto que los cuerpos encontrados estaban completos. No obstante, la pregunta persiste: ¿qué está pasando?

Pues bien, de acuerdo con el experto en seguridad urbana de Probogotá, César Restrepo, hay dos hechos que se deben considerar frente a este fenómeno: el primero de ellos es que, cada cierto tiempo, en la capital se ha vuelto costumbre este tipo de hallazgo, en el que cuerpos desmembrados aparecen en basurales.

“Si uno hace una revisión de noticias en el pasado, esos casos aparecen; están presentes con cierta periodicidad. Y los medios en particular se vuelven más sensibles a un determinado delito. Esto no quiere decir que sea normal y que no pase nada, ni mucho menos, pero ya ha pasado antes y es probable que después de cierto tiempo vuelva a ocurrir”, indicó ayer a EL NUEVO SIGLO el experto en seguridad Restrepo, quien añadió que en la ciudad, desde el 2019, en tres de cada cuatro localidades se ha registrado la ocurrencia de este hecho.

No obstante, eso no responde a la pregunta del por qué se está presentando este fenómeno. Pues bien, el experto refirió que esta es una forma en la que los criminales se mandan mensajes, y esos, dijo, son mensajes de disciplina criminal. “Es un modus operandi para disciplinar el crimen”.

“Tú estás en el marco de la ley y por consiguiente vas y pones una denuncia ante un hecho criminal, esperando que al delincuente lo metan a la cárcel. En el marco del crimen, el equivalente es asesinar en esta modalidad, en donde después un cuerpo es hallado en una bolsa o en el maletero de un carro. Esta es una forma de mandar mensajes”, precisó el experto.

Lo expresó, de hecho, de la siguiente manera: “Este man se pasó de la raya y por eso lo cogimos, lo castigamos y el resto de la criminalidad sabrá qué pasa con el que no se comporta bien”, añadió el experto en seguridad, quien añadió que, por lo mismo, es más frecuente que los hallados sean cuerpos de personas que hicieran parte de alguna pandilla.

Vale referir que el pasado 15 de abril fue hallado un cuerpo sin vida a la altura de la calle 26 con carrera 30, en la localidad de Teusaquillo. En su momento, de acuerdo con la información de las autoridades, el cadáver de un hombre se encontraba dentro de una bolsa de basura. La víctima tenía atadas las extremidades.