Recusaciones empiezan a frenar debate de Región Metropolitana

Pese a que una de las primeras cosas que adelantó este año el Concejo de Bogotá fue la modificación de su reglamento interno, para que circunstancias como la vivida con el Plan de Ordenamiento Territorial el año pasado (impedimentos y recusaciones que impidieron su discusión) no se repitieran, ayer una recusación evitó que comenzara el debate de Región Metropolitana (RM).

Como estaba previsto por agenda para la sesión de ayer, los concejales ponentes expondrían sus respectivas ponencias al Proyecto de Acuerdo 163 de 2022, “por medio del cual se aprueba el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”, pero la sesión tuvo que ser levantada, pues la recusación interpuesta por un ciudadano, que al parecer fue víctima de falsedad en documento y suplantación, hizo que el presidente de la Comisión de Gobierno, Nelson Cubides, levantara la sesión.

“Nosotros, los tres ponentes, radicamos una ponencia positiva unificada con modificaciones y hoy estábamos listos para presentarla. Pero hubo una recusación. Nos toca esperar a ver qué decide la mesa directiva, y sobre esas definiciones sabremos si podremos discutir el proyecto este martes”, le dijo a EL NUEVO SIGLO Julián Espinosa, uno de los tres concejales ponentes.

¿Un llamado al Congreso?

Ante este hecho, la concejal María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde, instó a la Fiscalía General de la Nación a que le dé respuestas a las denuncias interpuestas por ella en lo corrido del año pasado a este respecto.

“Aquí vuelve a haber una trampa. Nos van a hacer perder el tiempo innumerable cantidad de horas y sesiones en esta dinámica. Ya lo vivimos y ya sabemos qué va a pasar. Esto es de alcance de ley. El Concejo de Bogotá debe hacerle un llamado al Congreso la República para hacer una modificación legal del régimen de inhabilidades y compatibilidades, y de conflicto de interés. Imagínense esta discusión en los municipios”, indicó la concejal verde.

Desde que se comenzó a debatir la modificación al reglamento, ella consideró que esos cambios no resolverían estructuralmente el problema que se ha presentado con las recusaciones cada vez que el Concejo tiene que tramitar un proyecto importante de ciudad.

“Nos vamos a seguir empantanando y eso no lo puede resolver el Concejo: lo puede resolver el Congreso. Esta es una caja de pandora que va a tener efectos en todos los proyectos relevantes del Concejo. Las recusaciones las van a usar para todo lo que genere polémica. Nos van a dejar aprobando proyectos sin relevancia y las decisiones importantes se van a quedar en el aire”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la concejal Rojas.

Vale referir que el presidente del Concejo, Samir Abisambra, llamó a averiguar por la identidad del ciudadano que interpuso la recusación, y parece que la persona existe pero que hubo falsedad en documento público y este escenario no está contemplado en el reglamento. “Hay que dejar claro que el reglamento sí permite rechazar, por parte de la mesa directiva, cuando es un anónimo que no cuenta con los requisitos mínimos para interponer una recusación”, explicó el concejal Cubides.

Por último, la concejal de la Coalición de Colombia Humana-UP-MAIS, Susana Muhamad, le hizo un llamado al presidente del Concejo para que el ciudadano sea convocado y asista al Concejo para determinar qué paso, pues dicho ciudadano tampoco tiene un número de contacto.

En dónde tramitar la RM

Por último, otro de los inconvenientes que ya se presentó para poderle dar luz verde a la revisión de este tema, fue el de una tutela que interpusieron algunos concejales, quienes creen que la Región Metropolitana no debe analizarse en la comisión de Gobierno, sino en la comisión del Plan. Ante este hecho, el concejal ponente, Julián Espinosa, explicó que esto es resultado de una falta de desconocimiento de esta Ley.

“Unos concejales tienen la opinión de que esto no debería discutirse en la comisión de Gobierno sino en la comisión de Plan. Es una confusión porque no han revisado bien la Ley de Región Metropolitana, que establece que esto no es un tema de integración regional sino de asociatividad y estos temas se analizan en Gobierno. Interpusieron una tutela pero yo creo que va a ser fallada negativa. Y prueba de eso es que el juzgado no dio medidas cautelares”, finalizó diciendo el concejal Espinosa.