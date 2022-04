Imputan a los Ríos Velilla por violar inhabilidades

La Fiscalía General imputó cargos este lunes a Carlos Mario Ríos Velilla, Javier Francisco Ríos Velilla y el exconcejal de Bogotá, Felipe Ríos, por presuntas irregularidades en contratación.

Durante la audiencia, la fiscal Angélica Monsalve señaló que los tres parientes habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, para la adjudicación a Recaudo Bogotá en 2011, de la cual eran eran controladores Carlos Mario y Javier.

“Felipe Ríos ostentaba el cargo de concejal entre el 2008 y el 2011, mientras usted ejercía las funciones. El 25 de abril, TransMilenio realizó una nueva apertura de la licitación 003 del 2011 para adjudicar el contrato de concesión para el diseño, suministro, implementación, operación y mantenimiento de los diferentes subsistemas del Sirci, donde la empresa Recaudo Bogotá, controlada por sus parientes, tíos Javier y Carlos, a través de las sociedades Data Tools y EDTK Konsultores. El 1 de agosto se suscribe el contrato de concesión 001 del 2011 entre el representante de TransMilenio y de la empresa de Recaudo Bogotá” dijo Monsalve.

Agregó la fiscal que Felipe Ríos debió considerarse impedido, igual que sus tíos con su empresa, en el proceso de adjudicación: “Era su deber legal, conforme a la Ley 190 del 95, el artículo 6, que dispone que cuando sobrevenga al acto de nombramiento alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la cual preste el servicio".

Le puede interesar: Las Farc consideraban a P. Córdoba como parte de ellos: Betancourt

"Deber que usted incumplió, pues revisadas las actas del Concejo del 2008 al 2011, se evidencia que usted no manifestó ningún conflicto de intereses al respecto al sistema de transporte y mucho menos advirtió ninguna inhabilidad o incompatibilidad respecto al tema de transporte masivo para Bogotá y específicamente, la licitación y posterior contratación entre TransMilenio y Recaudo Bogotá”, dijo.

Señaló la fiscal Monsalve que “ustedes, por medio de esa empresa, enviaron carta remisoria, suscrita por la representante legal Nohora Patricia Acero, en la que señalaron que la empresa Recaudo Bogotá no estaba inmersa en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad de las establecidas a la ley. En consecuencia, el 1 de agosto del 2011, se suscribió el contrato de concesión del Sirci 001 del 2011 (…) es así que, en las actividades investigativas, se corroboró que los verdaderos controlantes son ustedes Carlos y Javier”.

Los tres acusados no aceptaron cargos y uno de los abogados defensores, Jaime Lombana, solicitó a la juez no impartir control de legalidad en la audiencia, porque la imputación supuestamente no cumple con un fin constitucional.