Aparece estudiante de la U. Javeriana que desapareció el 21 de abril

Tras tres días de búsqueda, apareció el joven estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana Juan Andrés López Rojas en la localidad de Santa Fe "sano y a salvo".

De acuerdo con el relato Johana López, tía del joven de 20 años, Juan Andrés estaba "muy desconcertado" en el momento del reencuentro con su padre.

“Él realmente no hablaba, lo que él hizo fue abrazar al papá. Realmente, estaba muy desconcertado. Él no reaccionaba, hasta ayer no ha hablado mucho”, dijo la mujer en una entrevista para Noticias Caracol.

El último rastro del estudiante fue saliendo de la Universidad, a las 9:15 p.m, posteriormente según registro de cámaras de seguridad de la zona, Juan caminó hacia el Parque Nacional, subió por la calle 39 hacia la carrera 5ta. Posterior a esto no se sabe exactamente el rumbo que tomó el estudiante.

En este sentido, sus familiares presumen que la conducta errática fue producto de alguna sustancia alucinógena ya que el caminó descalzo, estuvo sin comida y sin descanso.

“Se ve en las cámaras que él camina sin saber hacia dónde. Él ingresa a un bosque, que es un lugar realmente muy peligroso y de pura montaña, y él sigue caminando hacia allá como si nada, como si realmente conociera hacia dónde va”, dijo la tía quien también agregó que “la comunidad le prestó unos zapatos, ropa", sin embargo " un día más y no hubiera podido sobrevivir por la hipotermia”, puntualizó la mujer.

De acuerdo con el padre de Juan Andrés, el día de su desaparición el estudiante le comentó que realizaría una visita técnica con la universidad y que en horas de la noche volvería a la casa, sin embargo con el paso de las horas y al ver que el joven no llegaba decidió salir a buscarlo.

Hasta el momento no se conocen más detalles de qué fue lo que provocó la perdida de este joven y qué sucedió durante los días que estuvo desaparecido.