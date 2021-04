Reforma fiscal recauda poco para lo que se necesita

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Juan Pablo Córdoba, aseguró durante el panel “Aspectos relevantes de la reforma tributaria en Colombia” en el Congreso de ColCapital, que “el orden de magnitud es adecuado dada la coyuntura. Creo que es poco para lo que se necesita, pero dado el momento creo que es el monto adecuado mínimo y que deberíamos apoyar en la discusión pública que se está haciendo”.

Córdoba señaló que aunque no gusta el impuesto al patrimonio o el impuesto a los dividendos, “pero cuando uno mira la película completa, realmente en personas jurídicas no se está haciendo nada para grabarla adicionalmente, por el contrario, se están mejorando cosas que tenemos hoy en día con excepción de suspender el descuento de 50% del ICA pero es algo que las empresas están pagando hoy en día y simplemente no tendrían ese beneficio a partir del año entrante.”

Resaltó que el IVA descontable es una medida muy importante para la inversión de bienes de capital y en el tema de personas naturales, es un avance en esa idea de que más personas contribuyan.

“Siempre he planteado que una sociedad no es sostenible si pocas personas tienen intereses creados en la sociedad porque simplemente no contribuyen, entonces entre más personas contribuyan, se logra un mejor funcionamiento de la democracia”.

Destacó que “en Colombia tenemos el problema de que el gasto público se hace muy mal también. Los impuestos se recaudan mal, pero los gastos se desarrollan mal” y puso de relieve el hecho de que con 1,5% del PIB que se logra con la reforma, más los otros dos supuestos que se tienen, “las cifras cuadran apenas para estabilizar la deuda, para disminuir la deuda de 65% a 60% del PIB”.

Resaltó que en el proyecto de solidaridad sostenible se estaría buscando un incremento neto de 1,5% del PIB, lo que nos llevaría de 6% a 4,5%, por lo cual estaríamos hablando de un recaudo de $26 billones pero con unas transferencias que está planteando el Gobierno a través del programa Ingreso Solidario de unos $10 billones, para un resultado neto de $16 billones, “lo cual mejoraría el balance fiscal de manera permanente en 1,6% del PIB, lo cual es acorde con lo que se planteó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”, sentenció.