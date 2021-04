Con alerta roja por covid, Bogotá entra a las 2 peores semanas de un año

Como lo estaba anticipando la alcaldesa Claudia López desde el jueves de la semana pasada, día con el mayor número diario de contagios de los últimos 13 meses, el domingo la ciudad de Bogotá cerró con una ocupación de 91% de ocupación de unidades de cuidados intensivos para pacientes covid-19 positivos y con una ocupación del 90.5% de UCI para otras patologías.

Lo más preocupante del tema es que todos los modelos epidemiológicos han señalado que Bogotá aún no está en el pico más alto de esta tercera ola de contagios y la ciudad no puede aumentar más su ocupación. Esta situación es preocupante debido a que la ciudad tiene una capacidad de expansión limitada. Llegarán 40 ventiladores donados por Corea que se instalarán esta semana y el Gobierno nacional entregará 100 más.

En otras palabras, a la ciudad le quedan 140 ventiladores y en este momento las solicitudes diarias de UCI al regulador central de urgencias y asignación de unidades denominado CRUE, es de 225 para unidades covid y 150 para UCI no covid.

“Nos faltan dos semanas más para llegar al pico más alto de esta tercera ola y nuestra capacidad de expansión es limitada. De ahí en adelante no tenemos ninguna capacidad de crecimiento, luego tenemos que lograr pasar estas dos semanas que nos faltan sin superar la capacidad instalada que tenemos. De lo contrario nos veríamos avocados a no poder atender a los pacientes que lleguen”, indicó la mandataria.

Alerta roja en toda la ciudad

Por esta razón, este domingo la Administración Distrital tomó tres nuevas decisiones adicionales a las ya existentes, pues en Bogotá se mantendrá el pico y cédula, el toque de queda a partir de las 8 de la noche, el modelo de 4 días abiertos por 3 días de cierre y ley seca (recordando que se podrá comprar trago solo a domicilio), todas ellas como se han venido aplicando hasta ahora.

En una primera medida la totalidad de la ciudad, que estaba en alerta naranja, pasó a alerta roja en el semáforo epidemiológico. Esto se debió, explicó la mandataria, a que hoy por hoy por lo menos seis localidades ya están en alerta roja pero los indicadores prevén que, en el transcurso de las próximas días, prácticamente todas ellas estarán en esta situación.

“Hemos pasado a alerta roja en toda la ciudad de Bogotá, estábamos en nivel 3, con capacidad limitada, pero teníamos transmisión comunitaria nivel 2, pero ahora tenemos nivel 4 que es el mayor de transmisión y con poca capacidad. Todas las localidades de Bogotá están en alerta naranja nivel 3 y por lo menos seis están ya en alerta roja, pero los indicadores prevén que en los próximos días todas las localidades estarán en alerta roja", indicó la alcaldesa Claudia López.

A este respecto indicó la mandataria que las UPZ de Suba Rincón, Tibabuyes, Garcés Navas, Fontibón, Kennedy Central, Castilla, Bosa Central, Tunjuelito y los Cedros en la localidad de Usaquén, son las UPZ con mayor cantidad de casos activos.

Educación debe regresar a la virtualidad

En segundo lugar, en la ciudad se suspenderá el retorno gradual a la presencialidad en jardines, colegios y universidades públicos y privados. Todo deberá hacerse en la virtualidad. “Queda suspendido en la ciudad de Bogotá el retorno gradual de colegios y jardines desde mañana 26 de abril hasta el domingo 9 de mayo. Dos semanas seguidas estarán completamente suspendida la presencialidad y todo deberá ser 100% virtual en materia de educación. Hasta donde nos fue posible suspendimos la presencialidad”, indicó la mandataria.

No obstante, de acuerdo con la Alcaldía pasadas las dos semanas y dependiendo de las condiciones epidemológicas de la ciudad, se levantará la medida de suspensión de clases presenciales, por lo que todos los colegios oficiales de Bogotá deben iniciar o retomar la reapertura gradual, progresiva y segura.

Por lo mismo, el Distrito invitó a las comunidades educativas a que continúen con sus procesos de alistamiento, flexibilización curricular y diálogo para reiniciar las clases presenciales una vez sea posible.

Comercios cerrarán a las 7:00 de la noche

En tercer lugar, todos los establecimientos, tanto de comercio esencial como no esencial, deberán cerrar a las 7 de la noche de manera obligatoria. Esta es una medida que comenzará a regir a partir de hoy y que irá, en principio y como todas las demás, hasta el próximo domingo 9 de mayo.

"Para que las calles estén vacías y todos estemos en casa, todo establecimiento público o privado debe estar cerrado a las 7:00 p.m. Por eso les ruego a los empleadores que sus empleados puedan salir a casa desde las 5:00 p.m. Eso se ha venido corrigiendo y eso lo quiero agradecer”, añadió anoche la mandataria.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aseguró que “por supuesto habrá servicios 24 horas pero los que tienen que ver con servicios de salud, esos seguirán funcionando, pero el comercio esencial y no esencial cerrará a las 7:00 p.m.”.

No habrá marchas en la capital

Por último, la Alcaldesa hizo un llamado claro y contundente a los organizadores de las marchas, e hizo una alusión directa a los sindicatos de los educadores.

“En Bogotá no se permitirá ningún tipo de aglomeración. Hay muchas maneras de protestar y los organizadores bien pueden hacer plantones virtuales, cacerolazos, pero las marchas o aglomeraciones son en este momento un atentado a la vida. Le ruego a las diferentes dirigentes a que tengan una responsabilidad con la nación y con Bogotá. Estamos entre la vida de la muerte”.

“Insistir en aglomeraciones, marchas, plantones es arriesgar la vida de la gente. Quienes no han querido asistir a las aulas de clase, en donde hay absoluta garantía de que no habrá aglomeraciones, que no tengan la osadía de pretender que la gente sí vaya a aglomeraciones en las calles. Esa sería una absoluta irresponsabilidad y una falta de respeto con la vida de todos”, finalizó diciendo.

Se fortalecen hospitales de campaña

Punto aparte, es importante referir que la estrategia de los hospitales de campaña y su expansión en Bogotá han sido una alternativa práctica para evitar el colapso del sistema de salud.

En estos momentos la ciudad tiene cinco distribuidos en los hospitales de Simón Bolívar, Engativá, Suba y Tunal, así como 13 Unidades Habitacionales en los hospitales de San José, Centro Policlínico del Olaya, San Rafael, Hospital Universitario Nacional, Virrey Solís, Tunal y Kennedy.

Esta estrategia liderada por el Distrito está marchando de manera exitosa en ocho entidades de salud de la ciudad; cuatro públicas y cuatro privadas, las cuales en sus áreas libres, como parqueaderos, han instalado carpas con todos los equipos necesarios para brindar una óptima atención en salud a pacientes con síntomas moderados que no comprometen su vida.

“Realizamos una expansión de hospitales de campaña en los hospitales más grandes de la ciudad, para ayudar a descongestionar y tratar adecuadamente a los pacientes que llegan al servicio de urgencias. Hemos dispuesto instrumentos de ventilación como oxígeno corriente, cánulas de alto flujo y ventilación mecánica en urgencias, camas hospitalarias, unidades de cuidado intermedio e intensivas. Tenemos servicio de tele-UCI, para que especialistas intensivistas puedan apoyar a los médicos", explicó la Alcaldesa durante su reciente recorrido de verificación por el Hospital de Kennedy.