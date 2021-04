137 candidatos a alcaldes locales superaron examen de la Nacional

Este jueves 29 de abril comenzarán a llevarse a cabo las audiencias públicas en las Juntas Administradoras de Sumapaz, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Los Mártires, todas ellas localidades que aún no tienen alcalde local.

De hecho, las Juntas Administradoras Locales de estas localidades deberán comenzar las audiencias públicas para entrevistar a los candidatos que clasificaron a la última fase de este proceso de méritos para seleccionar los alcaldes o alcaldesas de estas seis localidades.

Serán en total 137 personas, de los 704 que presentaron la prueba de conocimientos, habilidades y aptitudes de la Universidad Nacional, los que ahora deberán contarle a las Juntas Administradoras Locales sus propuestas de trabajo y lo que esperan lograr para mejorar a las localidades que aspiran a dirigir.

En la localidad de Puente Aranda superaron la prueba 35 personas; en Rafael Uribe Uribe 27; en Antonio Nariño 16; en San Cristóbal 20; en Mártires 32; y en Sumapaz 7.



Estos cumplieron con el puntaje mínimo requerido del 70% para aprobar el examen, que evaluó competencias y capacidades de cada uno de los aspirantes, como lo establece el Decreto 11 de 2008 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.



Los candidatos deberán presentar, hasta el día de hoy ante las Juntas Administradoras Locales, el documento de su propuesta de “Visión Estratégica Local”, y el jueves 29 iniciarán las audiencias públicas, donde la presentarán ante los ediles.



Posteriormente, entre el 1 y el 11 de mayo, las JAL conformarán una terna con las personas más competentes para estos cargos, y la enviarán a la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, y al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, para que seleccionen al nuevo alcalde o alcaldesa para esas seis localidades, quien tendrá que liderar y ejecutar, de manera oportuna y transparente, los planes y proyectos que beneficien a las comunidades de sus barrios.

Primera designación

Es importante referir que el 8 de abril del año pasado la alcaldesa mayor, Claudia López, anunció los alcaldes elegidos para 13 de las 20 localidades de la ciudad, luego de realizar el riguroso proceso de selección y análisis de las hojas de vida.

“Ser alcalde local es un trabajo bonito y desafiante, y en las actuales circunstancias lo va a ser aún más en todas las localidades de Bogotá. Aquí hay desafíos que tenemos que resolver en semanas”, indicó durante la posesión de los alcaldes locales el año pasado la alcaldesa Claudia López, quien se refirió a cómo ellos serán quienes tendrán la responsabilidad de ejecutar de manera responsable los recursos de su localidad e invertir en los proyectos que realmente necesitan sus comunidades.

La mandataria capitalina indicó en aquel entonces que en las 7 localidades en las que no hubo designación alguna, ya que no pudo conformarse terna porque los que se presentaron no cumplieron los requisitos, se nombraría un encargado mientras se realiza el nuevo concurso.

El año pasado se presentaron un total de 2.791 personas, las cuales acudieron a las Juntas Administradoras Locales de cada una de las respectivas localidades de la ciudad de Bogotá, y realizaron el proceso de inscripción con la documentación exigida, para participar en el concurso de méritos de elección de alcaldes y alcaldesas de la ciudad.