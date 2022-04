Adelantado debate sobre obras por valorización

Durante el fin de semana, la concejal Marisol Gómez Giraldo, del partido Nuevo Liberalismo, realizó un debate de control político a las obras por valorización, por las que los bogotanos han pagado $762 mil millones. En el marco de la discusión, el Director del Instituto de Desarrollo Urbano reconoció que han estado a punto de declarar caducidad en varios contratos por los retrasos en los proyectos, y esta semana se definirá el futuro de cuatro, que suman cerca de $60 mil millones.

“En Bogotá hay una muy buena cultura de pago, que hay que honrar con cumplimiento en los plazos de las obras y con información suficiente y oportuna ante eventualidades que lleven a suspensiones” de los proyectos, sostuvo la concejal Marisol Gómez, quien presentó quejas de vecinos y propietarios de 10 de las 16 obras por valorización que se aprobaron en 2018.

“Si bien en el Plan Distrital de Desarrollo el Concejo de Bogotá autorizó unificar a tres años el arranque de las 16 obras, ha habido algunas demoras con el desarrollo de las mismas, pero sobre todo ha habido un problema de falta de información. A la gente que le preguntamos sobre 11 de las 16 obras, siente que ha habido demasiada demora y que no ha sido informada. Además de eso, la información que les han entregado sobre lo que se va a requerir de los vecinos ha sido inexistente. Por eso, lo que le quisimos pedir al IDU, que hizo y administró el recaudo, es que justifique muchas cosas que se derivan de las mismas y frente a las cuales la ciudadanía está a ciegas”, le dijo ayer a EL NUEVO SIGLO la concejal Gómez.

Las 16 obras de valorización cuestan, en total, cerca de $900 mil millones, de los que el IDU ha recaudado $792 mil, es decir, el 87% de los propietarios ya han pagado su contribución. Las 10 que se construyen actualmente tienen un valor de $325 mil millones y las otras seis apenas están en fase de estudios y diseños.

Por último, el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, reconoció que por la inexperiencia de varios de los que se ganaron los contratos, se puso en riesgo la ejecución de la obra. “No me da pena decir que los pliegos tipo a los que nos obliga Colombia Compra Eficiente nos pone en dificultades porque no se exige pedir experiencia específica de construcción de obras en Bogotá. Se conforman consorcios de empresas que no tienen experiencia ejecutando obras en el Distrito”.