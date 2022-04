Jhonier Leal se retractará de asesinar a su mamá y hermano

Un nuevo giro dio el caso de Jhonier Leal, responsable del homicidio del estilista y su hermano Mauricio Leal, y su madre Marleny Hernández, al retractarse de los cargos.

Durante la audiencia de verificación del acuerdo con la Fiscalía, luego de que aceptara su culpabilidad, la abogada de Leal afirmó que se retractará por una supuesta vulneración de sus derechos.

Según la abogada Ana Yuliet Velásquez, la Fiscalía al parecer engañó a Jhonier para que aceptara los cargos por doble homicidio y manipulación de escena del crimen, a cambio de que llegara a un acuerdo para su condena de de 27 años y seis meses de prisión.

“La justicia en Colombia no puede ser para los de ruana. Y si las víctimas acá están solicitando ese derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia”, dijo en la audiencia.

De esta manera, solicitaron tumbar el preacuerdo con la Fiscalía hasta que se aclare esta situación, pese a los 203 elementos probatorios contra Leal.

Finalmente, durante la audiencia se solicitó a la jueza que Leal no estuviera cerca de representantes de la Fiscalía, alegando la abogada Velásquez que es "en aras de que el proceso no se vea contaminado, y de que la voluntad de mi prohijado no se vea alterada".