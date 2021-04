Dos niños asesinados y uno herido por disputas en Quibdó

Dos menores, uno de 17 años y otro de 12, fallecieron durante enfrentamientos entre grupos ilegales en Quibdó, Chocó, mientras que otro niño de 11 años resultó gravemente herido por estos hechos ocurridos en la tarde del pasado martes.

Los cuerpos de las víctimas fatales presentan heridas de armas de fuego y cortopunzantes, mientras que el sobreviviente llegó con la mano izquierda amputada al hospital departamental.

La Defensoría del Pueblo manifestó su rechazo contundente a este hecho y calificó a los responsables como "seres sin escrúpulos ni humanidad, que no respetan la niñez, y la reclutan para el crimen, para el narcotráfico".

