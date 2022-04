Acalorada pelea entre Concejo de Bogotá y secretaria de Planeación

Este jueves hubo una acalorada pelea entre la secretaria de Planeación de Bogotá, María Mercedes Jaramillo, con el Concejo de Bogotá, luego de que el concejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo, pusiera una figura de cartón de la alcaldesa Claudia López en la mesa del gabinete distrital durante el segundo día de socialización de la Región Metropolitana.

“Dependía de usted concejal Carrillo no convertir esa audiencia en un circo”, indicó este jueves en las instalaciones del Concejo la secretaria de Planeación, ante lo cual varios concejales levantaron una voz de protesta.

“A los 45 nos eligieron por voto popular y representamos aquí no a los que votaron por la alcaldesa, como lo fue en mi caso. Lo que han demostrado ustedes con la actitud que han tenido con el Concejo es vergonzoso. Tenemos reparos a lo que es la Región Metropolitana y tenemos que decirlo. Pero como ya tienen las mayorías no les importa. Esa es la actitud poco democrática que han adquirido ustedes con el Concejo de Bogotá. Tengo todas las diferencias del mundo con Carlos Carrillo, pero le pido respeto por él y por todos los concejales de Bogotá”, dijo la concejal de la Alianza Verde, Lucia Bastidas.

Por su parte, el concejal Carrillo no descartó que se adelante, a futuro, una moción de censura en su contra. “Lo que acaba de suceder no es un atentado en contra mía sino de la democracia y de las personas que votaron por nosotros. Yo le tengo una propuesta: ¿por qué no se va de directora de la Región Metropolitana? Puede que ya tenga dueño pero le iría muy bien porque no la podríamos hacer sujeto de control político real. Este Concejo puede proponer una moción de censura y hacer que usted se vaya de su cargo pasado mañana”, indicó el concejal del Polo.

Otras intervenciones a este respecto tuvieron lugar, como la del concejal Luis Carlos Leal (Alianza Verde), Rolando González (Cambio Radical) y Marco Acosta (Colombia Justa y Libres), que coincidieron en que la expresión verbal de la secretaria recayó sobre toda la corporación, ante lo cual la secretaria se disculpó.

“No tengo ninguna dificultad en retractarme por lo que dije si eso puede llevarnos a finalizar este debate que me parece de la mayor importancia. Y puedo hacerlo siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en que el respeto va en ambos sentidos. La situación que tuvimos ayer, y que tuvo una respuesta política, de mi parte, consistió en irrespetarme no solo a mi, sino a la totalidad del gabinete de la alcaldesa Claudia López porque ella sí estaba presente ayer a través de todo su gabinete porque es un asunto de la mayor importancia”, indicó por su parte la secretaria, quien expresó que respeta al Concejo y sus mandatos “pero el respeto tiene que ser mutuo”, concluyó.