A partir del 1 de mayo se reactivan vuelos desde Leticia

A partir del 1 de mayo se reactivarán los vuelos comerciales desde Leticia hacia el resto del país, así lo dio a conocer este miércoles el Ministerio de Salud, que argumentó esta decisión con base en que la mayor proporción de residentes del casco urbano de la ciudad ya cuenta con al menos la primera dosis de la vacuna contra el covid.

Asimismo, la cartera aseguró que en la capital del Amazonas hay una reducción aparente y progresiva en la transmisión del virus, así como una alta seroprevalencia de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud (INS).

En ese sentido, aseguró que la apertura de los vuelos se realizará con una serie requisitos de viaje para quienes vuelen desde Leticia a otros destinos nacionales que incluyen:

La presentación del carné de vacunación con las dos dosis.

Que hayan pasado al menos 15 días desde la segunda dosis

Todos los pasajeros mayores de 2 años de edad, tendrán que presentar una prueba negativa de antígenos para covid-19 tomada en las 48 horas antes del viaje.

Aquellas personas que no tengan esta prueba negativa no podrán viajar, con excepción de los niños menores de 2 años y de igual manera, el carné de vacunación será un requisito del cual sólo podrán ser exceptuados aquellas personas que, por convicciones propias y residentes de Leticia, no hayan querido inmunizarse.

Julián Alfredo Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía, especificó que "en el caso de esas personas tendrán que hacer un aislamiento preventivo de por los menos 7 días en un hotel designado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en donde se les realizará una prueba a la llegada y otra a la semana".

A su vez, el funcionario agregó que este aislamiento es obligatorio y tiene como fin que aquellas personas no vacunadas, minimicen el potencial impacto que podría tener que viajen infectadas con la cepa del covid-19 proveniente de Brasil.

Cabe mencionar que los viajeros deberán costar todos los gastos de hospedaje y alimentación durante el aislamiento.

"Consideramos que la combinación entra vacunación, reducción de la transmisión observada, los requisitos de pruebas de antígenos, el carné de vacunación, más el aislamiento preventivo en los casos en que sea necesaria, contribuyen a que este impacto potencial se pueda controlar", puntualizó Fernández Niño.