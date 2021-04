Las tres nuevas decisiones en torno a la vacunación en Bogotá

El deterioro de la situación epidemiológica de Bogotá está avanzando a pasos agigantados, pues ayer en horas de la tarde no solo las IPS Sanitas, Famisanar y Compensar anunciaron la suspensión de la vacunación por falta de dosis, sino que los contagios del día llegaron a los 4.283. El pasado 19 de abril la ciudad tenía una cifra acumulada de 739.154 contagios y ayer, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se registraron 743.437.

“Ayer el mundo entero, no solo Bogotá y no solo Colombia, tuvo el punto más alto de contagios desde que comenzó esta pandemia en marzo del año pasado. Todavía tenemos la oportunidad de cuidarnos en Bogotá si cumplimos con todas las condiciones de cuidado que nos hemos propuesto”, indicó la alcaldesa Claudia López.

Acto seguido la mandataria explicó que los inconvenientes en el acceso a la vacuna se han debido a una dificultad burocrática de los procedimientos del Ministerio de Salud, relacionados con la inscripción en una base de datos denominada PICIS, para que de manera tal aparezcan priorizadas las personas en la plataforma Mi Vacuna y así se puedan vacunar. Ante esta situación, ¿qué va a hacer la Alcaldía Mayor de Bogotá?

Personal de salud de segunda línea

Por lo mismo, en una primera medida el Distrito ha “dado dos pasos para poderles vacunar. Basta con que el personal de talento humano en salud esté registrado en PICIS para que revisen que figuran y así lo puedan vacunar. Vamos a quitar el doble requisito porque es un problema técnico y burocrático del Ministerio. Hay gente que está en PICIS y no aparece en Mi vacuna entonces, esta es la primera parte de la solución”, indicó la mandataria.

De esta manera, se vacunarán hasta 35.000 personas del personal de segunda línea así que a partir de hoy habrá un plazo máximo de cinco días para ejecutar esa aplicación (por temas de descongelamiento de la vacuna Pfizer). Este talento humano se inmunizará de manera prioritaria miércoles, jueves y viernes.

Ahora bien, el sábado habrá dos días restantes de vida útil del biológico, razón por la cual, si no llegan las personas de talento humano, durante el sábado y domingo se aplicarán esas dosis en mayores de 65 años que ya estén agendados.

Agendamiento

De esta manera, el Distrito vacunará al talento humano en las mismas IPS que ya venían funcionando, es decir Bima, la Fundación Santa Fe, el Instituto Vacunarte en Salud, el Hospital el Tunal y la Clínica San Rafael.

En segundo lugar, como hay varias marcas, estas se usarán en cualquier etapa abierta del proceso para que no se pierda ninguna y las personas entre los 65 y 69 años seguirán por agendamiento cuando lleguen nuevas dosis. “El nuevo agendamiento lo haremos cuando recibamos las nuevas dosis para esa población, que nos han dicho que probablemente lleguen miércoles o jueves al país”, indicó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Segunda dosis de Sinovac

En tercer lugar, de acuerdo con la Alcaldesa en Bogotá se reagendará hasta después del 28 de abril a las personas que están esperando la segunda dosis de la marca Sinovac porque el Gobierno nacional no ha podido cumplir con esa entrega.

“Desafortunadamente como hemos tenido que cancelar y reagendar dos veces ya, para no generar falsas expectativas y no hacerle perder el viaje a muchas personas, vamos a reagendar la segunda dosis de Sinovac para quienes están pendientes de ella a partir del 28 de abril porque no tenemos expectativa de poderla recibir antes”, añadió la mandataria.

Por último, hizo un llamado a no rechazar ninguna marca de vacuna e insistió en las tres medidas del 4x3, el pico y cédula y el toque de queda.

“Todas las vacunas salvan vidas. Lo que los pone en riesgo es no aplicarse la vacuna. Pero todos los biológicos que tenemos disponibles en Colombia se compraron justamente porque son vacunas de buena calidad que van a salvar su vida. Por favor no rechacen la vacuna. Independientemente de la marca, la vacuna disminuye el riesgo de letalidad y enfermedad”, finalizó diciendo la Alcaldesa quien además hizo un llamado a hacerse las pruebas, guardar el aislamiento desde un principio y pedirle a los jefes que dejen a sus colaboradores trabajando desde casa.