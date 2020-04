Violencia intrafamiliar en Bogotá: 591 denuncias en solo 15 días

En los últimos 15 días se han recibido 591 solicitudes de servicio por acciones de violencia intrafamiliar en las comisarías que atienden de forma presencial, razón por la cual las comisarias moviles reforzaron su atención para atender estos casos violentos durante la cuarentena. Así mismo, la secretaría de Integración Social habilitó el servicio de comisaría de familia telefónico, a través de la línea 3808400 en una estrategia denominada, “Una llamada de vida”, la cual ha recibido 808 llamadas entre el 30 de marzo y el 14 de abril.

Las Comisarías de Familia son el primer acceso a la justicia para la ciudadanía, y en Bogotá se encuentran operand, a pesar de la cuarentena, 37 de las mismas: 2 móviles y 35 fijas. Por lo mismo, de lunes a viernes entre las 7 a.m., y las 4 p.m., dos equipos compuestos por un comisario y un psicólogo, se encuentran recorriendo la ciudad para garantizar el acceso a la justicia familiar en zonas donde la presencia institucional debe ser reforzada.

Se trata de dos Comisarías Móviles que prestan el servicio de asesoría y orientación a los ciudadanos para resolver temas como violencia intrafamiliar, violencia sexual en el contexto intrafamiliar y en especial los conflictos que se puedan presentar en medio del aislamiento obligatorio determinado por las autoridades con el objetivo de prevenir un posible contagio de Covid-19.

“Vamos rotando en aquellos lugares donde sabemos que los niveles de violencia intrafamiliar son altos y hay necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las posibles víctimas”, afirmó Omaira Ordúz, subdirectora para la Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social.

A través de estas móviles se realiza prevención de violencia con contenidos como: manejo de la ansiedad, manejo de las emociones, maneras de tener una conversación con los hijos y las hijas y manejo de situaciones de conflicto al interior de las familias de una manera no violenta.

“El confinamiento debe ser para unir los lazos familiares y no para generar una ruptura al interior de las mismas. La invitación es a evitar cualquier tipo de violencia física, psicológica, agresión sexual, y cualquier acción contra los integrantes de nuestra familia, en donde los más afectados son las mujeres, los niños y niñas y los adultos mayores. Pero si llega a suceder ahí estamos con las Comisarías de Familia para prestar nuestro servicio las 24 horas del día”, señaló Xinia Navarro, secretaria de Integración Social de Bogotá.

Porque además de estas dos móviles, la Secretaría tiene dispuestas otras 35 comisarías de familia en el territorio. “Hay comisarías permanentes, hay comisarías 24 horas, y también está la comisaría de familia rural, porque nuestros servicios no paran, sino se transforman de acuerdo a las necesidades que tiene nuestra población”, afirmó la Secretaria de Integración Social.

Medidas adoptadas durante la cuarentena

Durante la cuarentena la Secretaría habilitó el servicio de comisaría de familia telefónico, a través de la línea 3808400 en una estrategia denominada, “Una llamada de vida”. En este servicio se recibieron 808 llamadas entre el 30 de marzo y el 14 de abril.

Además, en los últimos 15 días las Comisarías de Familia fijas han recibido más de 2.400 solicitudes de atención y los servicios más consultados en esta modalidad fueron: acciones de violencia intrafamiliar (591) y conciliaciones generales (336).

Como parte del ejercicio de protección frente a la emergencia sanitaria, la subdirectora para la familia indicó que los trabajadores que están en comisarías presenciales tienen equipos de bioseguridad, mantienen la distancia entre ellos y las personas atendidas, realizan desinfección de las áreas y evitan aglomeración de personas. “Buscamos proteger los derechos de todos tanto de las victimas así como de los funcionarios”, señaló.

Así es el servicio de comisarías en Bogotá

Actualmente hay 22 Comisarías de Familia diurnas que prestan atención presencial de 7 a.m., a 4 p.m; hay 10 Comisarías de Familia que prestan atención presencial en modalidad semipermanente, de 7 a.m., a 11 p.m; hay dos Comisarías de Familia permanentes, que operan las 24 horas; hay una Comisaría de Familia en la zona rural de Sumapaz, que opera de 7 a.m., a 4 p.m; hay dos Comisarías Móviles y está la nueva línea telefónica 3808400, ‘Una llamada de vida’.