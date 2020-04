“Transporte terrestre de pasajeros está en ceros”

El presidente de la Aditt, José Yesid Rodríguez Hernández, reclamó la ayuda del Gobierno para reactivar al sector, con empresas al borde de la quiebra y urgente liquidez para sostener a las familias de los conductores

_________________

Casi con una inactividad total se encuentra el transporte de pasajeros nacional e intermunicipal ante el aislamiento total de la población por el Covid-19. El presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), José Yesid Rodríguez, le señaló a EL NUEVO SIGLO que hoy “el transporte de pasajeros está en ceros, no hay actividad”.

Indica que “actualmente solo opera el 3% del transporte, sobre todo prestando el servicio a la gente que está protegida por las excepciones de los decretos y que puede trabajar, como lo son enfermeras, médicos, y otros del sector de alimentos, pero en realidad estamos en ceros”.

Ante esta situación, el sector mandó una carta al presidente Iván Duque, en el que le solicitaba alivios para poder sobrevivir ante la pandemia, sobre todo porque muchos conductores y transportadores no tienen cómo tener para el diario vivir. “Este es un sector que vive del día a día, del pasajero que toma nuestros vehículos, pero si estamos paralizados, no tenemos ingresos”, sostiene Rodríguez Hernández.

También señala que, “hemos estado en varias reuniones con el Gobierno analizando dos cosas dentro del marco de la emergencia, como es el tema de los fondos de reposición, que está en estudio y la posibilidad que se pueda devolver a los pequeños propietarios y conductores lo que tienen depositado allí, esos son recursos de ellos, pero si el Gobierno los devuelve se puede mantener el propietario, el conductor y el empleo”.

El fondo

Asegura el directivo gremial que, “el fondo de reposición se constituyó en 1993 para que los pequeños propietarios de vehículos pudieran tener recursos cuando fueran a chatarrizar su vehículo viejo, y puedo decir que en promedio cada pequeño propietario tiene allí $10.000.000, esos recursos le sirven para vivir dos meses, pero ya es algo. Actualmente, hay afiliados alrededor de 40.000 propietarios”.

Sobre los alivios que le solicitaron al Gobierno, señala que “se solicitó una línea especial para las empresas en Bancóldex, pero que yo sepa ningún transportador ha podido tener acceso a esos créditos, los bancos nos han negado las solicitudes, por eso necesitamos que el Gobierno pueda agilizar esos beneficios”.

Respecto a la carta que le enviaron al Presidente de la República, el líder transportador dijo que “hay unas propuestas hacia el futuro, cuando el transporte pueda arrancar, consideramos que no se va a tener el mismo nivel que se tenía antes de la cuarentena, pero en ese sentido hemos solicitado una mayor acceso de créditos a los bancos, requerimos del apoyo del Gobierno en el tema de los peajes mientras se regulariza la demanda y también, frenar el alza de los combustibles, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta del Ministerio de Transporte”.

“Esta demanda es de un sector que es clave para la economía del país e insistimos que no estamos pidiendo nada que no está al alcance del Gobierno, no es sino acercarnos para poder agilizar las condiciones económicas de los transportadores”, señala.

Las pérdidas

Referente a las pérdidas que han tenido que enfrentar ante la actual crisis y el impacto de la pandemia, Rodríguez Hernández indica que, “actualmente las pérdidas se acercan a los $300 mil millones, por cada día el sector pierde $10 mil millones, o mejor se dejan de facturar, que eso también son ingresos que requerimos”.

Sobre la cantidad de empresas que tienen dificultades económicas, el dirigente dice que “el 100% de las empresas tienen dificultades, es un sector que vive del día a día, de lo que recaude diariamente por el transporte de pasajeros”.

Dentro de la falta de liquidez que tiene el sector, hay muchas personas que han salido afectadas y que hoy tienen complicaciones financieras. El presidente de la Aditt sostiene que, “estamos hablando que más o menos están sufriendo unas 200.000 personas, entre empleos directos e indirectos, están los conductores, los ayudantes, el personal operativo y las personas que trabajan en la parte administrativa”.

La angustia ante la actual situación, tiene que ver con que ya para el mes de abril no hay dinero para pagar las nóminas. “Estamos en dificultades porque la plata nos alcanzó para pagar el mes de marzo y por eso, estamos pendientes de las ayudas del Gobierno para poder pagar abril, aunque tengamos que hacerlo con créditos, pero eso no importa”.

Los créditos

Ante la falta de caja, los empresarios del transporte señalan que han acudido al sector bancario pero este tiene frenados los créditos. “Ese es un tema complicado, los bancos no nos están prestando porque no estamos facturando, ahora estamos en ceros y estamos paralizados, por eso no somos sujetos de crédito”.

De allí que Rodríguez Hernández insiste en la necesidad de echar mano del fondo de reposición, si el Gobierno lo permite. “Esa es una ayuda y es además dinero de los mismos propietarios, no es dinero de los bancos sino de ellos. La reposición ha sido dinámica en el transporte intermunicipal con la demanda de servicio y con la alta competitividad de las empresas, este es un sector muy dinámico, en reposición el promedio de uso los vehículos es de 15 años, pero ha sido buena la situación antes de la pandemia, con las exenciones del IVA y del fondo de reposición teníamos grandes posibilidades”.

El presidente de la Aditt manifiesta, asimismo, que sobre la seguridad de las vías, hasta el momento no han tenido problemas, pero como casi no están operando, esa situación no se siente, pero los que operan lo hacen mediante estrictas medidas de protección, “aquí cada empresa ha gastado en proporcionar su equipo de protección a los conductores y ayudantes, así como al personal administrativo”.

Por último, el presidente de los transportadores, sostiene que “el sector se va a reactivar cuando se normalice el transporte de pasajeros, pero eso será una vez el usuario gane confianza en salir, eso es lo fundamental, pero se necesitan medidas adicionales de apoyo económico, con más créditos. Este es un sector especial para la actividad económica del país y va a salir adelante pero no solo”.

No cobro de peajes y congelar precio de combustibles

Continuar con el no cobro de los peajes y congelar el precio de la gasolina, pidieron los transportadores de pasajeros al Gobierno. Señala el gremio que ante la afectación económica que están pasando, las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, por la emergencia económica, social y ambiental, decretada por el Gobierno nacional por el Covid-19, los empresarios propusieron una estrategia eficiente para la reactivación del sector y la atención al usuario, en busca de retornar gradualmente a las condiciones de operación que se venían desarrollando en el país.

Sostienen que, “teniendo en cuenta la necesidad de reactivar económicamente el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera se suspenderán hasta el año 2021 los cobros de peajes e incrementos en los precios de los combustibles, sobre los cuales su precio máximo será el determinado para el mes de abril del año 2020”.