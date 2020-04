¿Colombia tiene gerentes para épocas de crisis?

El impacto del Covid-19 cogió al país de sorpresa, así como a las empresas y a las personas. Nadie sabe qué quedará de esta situación, pero los más atrevidos dicen que luego nada será igual

El gerente que afirme que su empresa estaba preparada y lista para enfrentar la fortaleza e impacto del coronavirus, no tiene razón. Basta con medir hasta ahora las connotaciones y efectos que está imprimiendo el Covid-19 a la economía, para dejar al descubierto que nadie estaba preparado para esta catástrofe.

Las pérdidas humanas, sociales y económicas de la pandemia no se pueden evaluar, son incuantificables, no solo por lo que representaban las personas para la sociedad y sus familias, sino que de paso este mal está dejando en ruinas a hogares, familias enteras, países y empresas.

De allí que el economista y politólogo, Pedro Medellín Torres, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “esta crisis nos va a dejar que luego nada será igual, para nadie ni para las empresas ni para el Estado, ni para las personas”.

Pero a este mal que nos llegó, su efecto podría ser leve o grave, dependiendo de la capacidad de reacción de la sociedad y a que las medidas que se tomen para afrontar la crisis sean las indicadas para no causar un peor resultado. En el caso de las empresas, los expertos aseguran que ante esta situación es crucial la reacción y el manejo de crisis, sin embargo, en Colombia no preparan a los gerentes para este manejo.

De allí que es común que las empresas ahora se tengan que enfrentar a diversos escenarios económicos y políticos, los cuales podrían afectar su estabilidad y con el riesgo que los altos ejecutivos no están acostumbrados o preparados para afrontar estas situaciones

La estrategia

El principal problema es que en el país las cosas se hacen a corto plazo, nunca se piensa en el largo tiempo de gestión, como lo señala Steve Ingham, CEO global de PageGroup, quien sostiene que “cualquier organización que sea fuerte nunca debería tener una estrategia a corto plazo, las empresas deberían tener un plan a largo plazo. Sostiene que cuando las compañías tienen la posibilidad de aplicar estrategias a largo plazo, la incertidumbre política, social o económica puede transformarse, sobre todo, cuando se presentan crisis, como ahora”.

De acuerdo con Pedro Medellín, quien actualmente es director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), señala que “ni el sector privado ni el público prepara a los gerentes para las crisis, esa es una debilidad en la formación para la administración de recursos, en donde tiene mucho de gestión. Todavía hay muchas deficiencias de lo que se debe desarrollar en la parte estratégica y hacia dónde enrutar la empresa y la gestión de crisis”.

Señala el experto que “por lo general no tenemos sentido de largo plazo para las cosas, de tratar las ondas largas como dicen los economistas, jugamos de corto plazo, allí las crisis es una entre tantas, no se entiende del tema y su importancia”.

Sigue la función

Asegura Medellín que la clave para las empresas es identificar pronto los problemas y sacar provecho de las crisis. “Hay una visión muy sistémica de las crisis, que no se produce, pero en las crisis también se produce, no se le olvide que por continuidad los cuerpos crecen, lo que pasa es que se van acomodando”.

Sostiene con criterio que “con el coronavirus ha habido una crisis grande que no se sabe dónde terminará, pero no hay un paro total, todo sigue funcionando pero bajo una condición distinta, lo que hay que buscar es las reacciones a este proceso de ruptura. Esta es una situación de crisis, de ruptura pero en plena evolución. De allí que estamos viviendo un proceso que es incierto, por eso la habilidad de un gerente es identificar cuáles son los factores y encontrar rápido una salida, una solución”.

Sobre lo que debe tener un gerente con casta, el analista dice que “debe poseer cosas relevantes como tener mucha información, esa es la base de todo, es la primera carta que debe mantener, la otra cosa importante es tener buena capacidad para evaluar los riesgos a que están sometidos, identificar las cosas favorables y las que no, para eso es clave la intuición, la experiencia, el saber. Un segundo componente es anticipar el riesgo, distinguir entre lo relevante y lo que no, cuál puede ser la cosa traumática y otro elemento es mirar las otras experiencias de crisis pasadas”.

Dice que los gerentes siempre deben saber que las cosas tienen continuidad permanente, no es que estemos en un mundo feliz, que luego todo pasó y se dañó, esa es la visión de los economistas, creen que una crisis es el momento de ruptura cuando falla, por ejemplo, la producción y la salida es regresar al punto donde se estaba. No, la salida es dar dos pasos adelante desde donde se estaba, fíjese que esta crisis nos está demostrando que luego de ella nada va a ser igual a lo de antes, eso es lo particular con las diferentes crisis como la de 1929 o la de 2008, y de eso la gente debe ser consciente”.

Creatividad

Por su parte, el máster en Administración de Negocios, Marlon Díaz, quien también es CEO de Media Consulting Group, dijo a este Diario que “considero que ni Colombia ni ningún otro país estaría realmente preparado para una crisis como la que estamos viviendo y más aún, con el modelo económico que impera en América Latina, es muy complicado que cualquier empresa logre superar una crisis como la que estamos enfrentando en este momento, puesto que es una situación sin precedentes”.

Sostiene que “es momento de pensar y actuar diferente, es tiempo que aflore la creatividad. Nunca existirá la preparación precisa para afrontar una crisis de tal magnitud como la que vivimos; lo que sí debe haber es capacidad de reacción; una inteligente, los líderes de las empresas deben ser inteligentes pero cautos, ver lo que otros no ven y detectar oportunidades donde otros no las ven; especialmente, deben ser creativos para generar cambios que beneficien a sus negocios”.

La receta inmediata

Marlon Díaz recomienda que “quienes estén al mando de una empresa deben comenzar por no perder la calma y no tomar acciones desesperadas. La clave es reinventarse, pensar por fuera de la caja, creen nuevas propuestas de valor que impacten positivamente a sus clientes y colaboradores”. Dice que “hagan una versión 2.0 de sus empresas y una 3.0 y una 4.0 si así lo requieren; aconsejo seguir invirtiendo en publicidad, la gente necesita saber que las empresas son útiles y siempre tienen algo que aportar, mostrando su marca a través de esta y los medios de comunicación”. También explica que “hay que cambiar las estrategias pero no la meta, apóyense de herramientas digitales para seguir ejerciendo sus labores y de medios de comunicación tradicionales para seguir transmitiendo mensajes de valor y de confianza a quienes han creído en ustedes”.