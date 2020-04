"Sumapaz está en riesgo de perder seguridad alimentaria"

Así lo revela a EL NUEVO SIGLO la alcaldesa de la localidad, Francy Liliana Murcia.

En el extremo sur de la ciudad de Bogotá, se encuentra la localidad de Sumapaz, un territorio alejado de la denominada “Bogotá urbana”, cuya población es 100% rural y la mayoría de la misma está ubicada en los estratos 1 y 2. ¿Cómo está viviendo esta localidad, que por condiciones geográficas siempre ha estado aislada del resto de la Capital, dada la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno nacional?

Más desconectada que nunca (pues solo el 3% de la población tiene Internet y hoy se siente más que ayer), en este momento el problema más apremiante que tiene la localidad es de seguridad alimentaria, pues el servicio de los vehículos que facilitaban el desplazamiento de los campesinos, fue suspendido.

“En este momento de cuarentena el tema de las comunicaciones es importante pero, una localidad que se encuentra tan alejada a todo lo que es accesible para nosotros como el tema de alimentos, podría llevarnos a afrontar un problema de seguridad alimentaria muy serio porque los campesinos no se pueden desplazar hacia la Bogotá urbana, porque no tienen vehículos. Los vehículos que suministran su transporte en la localidad, Cootransfusa, suspendió el servicio, es decir que no hay movilidad en la localidad y las personas no se pueden movilizar para sacar sus productos a la venta”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la alcaldesa Francy Liliana Murcia, quien solicitó ayuda urgente al Gobierno nacional.

Adicionalmente, dijo que hay que tener en cuenta que, a diferencia de las demás localidades, la mayoría de la población de Sumapaz (un 95% de la misma) pertenece a los estratos 1 y 2, por lo mismo todas estas comunidades podrían entrar a ser parte de un foco poblacional de personas en vulnerabilidad. “Eso es importante tenerlo en cuenta y es importante que en este momento de cuarentena se atienda el tema de la seguridad alimentaria”, precisó.

Problema de conectividad

El pasado 17 de febrero, en entrevista con EL NUEVO SIGLO, la Alcaldesa de la localidad había referido que el problema más grande que tenía la localidad era el de la falta de conectividad a través de las telecomunicaciones como el Internet, el celular, la telefonía fija, la radio y la televisión. “Es lamentable. Sumapaz está aislada. El territorio carece de comunicaciones en más de un 90%”, precisó en aquel entonces.

Pero ahora es peor, pues la Alcaldesa le explicó a este Diario que la localidad solo tiene Internet en cinco puntos “y nos tenemos que ubicar en una esquina del pueblo para poder tener conectividad. Sumapaz tiene esa problemática en términos de comunicaciones y es aún más evidente en momentos como este. Lo digo, porque solo el 3% de la población tiene acceso a Internet”.

No obstante y a pesar de lo mismo, la Alcaldía ha implementado una serie de actividades como los encuentros ciudadanos (al igual que las demás localidades de Bogotá) para poder socializar el Plan de Desarrollo Local.

“Sumapaz, por sus condiciones, no puede hacerlo de manera virtual y justamente hoy tenemos una reunión en donde vamos a plantear estrategias sobre cómo vamos a hacer para trabajar con la comunidad sin que eso vaya en contravía del Decreto presidencial y podamos hacer procesos con reuniones de no más de 5 personas”, precisó la Alcaldesa, quien nuevamente solicitó tanto al Gobierno nacional como al Gobierno local, ayuda a este respecto.

Cuarentena se ha respetado

Por su parte, la localidad de Sumapaz ha estado muy atenta al cumplimiento del Decreto presidencial, así como de las instrucciones impartidas por la Alcaldía de Bogotá y las comunidades, a su vez, los campesinos ya están al tanto de las mismas.

Aunque inicialmente, cuando arrancó el proceso, había un poco de incredulidad en los habitantes del territorio ante las posibles consecuencias de no acatar este Decreto, la Alcaldía Mayor hizo un trabajo de pedagogía con el Ejército Nacional y con la Policía Metropolitana, visitando los diferentes centros poblados, socializando la importancia de estas medidas.

“La cuarentena no se cumplió al pie de la letra en el 100% del territorio en un comienzo, pero en este momento podríamos decir que un 90% de la localidad ha hecho caso al aislamiento preventivo; sin embargo, hay que tener en cuenta que como Sumapaz es una localidad de campesinos, la única forma que ellos tienen de sobrevivir, es trabajando el campo”, precisó la Alcaldesa, quien añadió que la ciudadanía se está movilizando diariamente a sus ordeños y a sus cultivos, pero obviamente manteniendo las restricciones de la cuarentena.

Así mismo, añadió que para proteger a la población de la localidad, se han hecho controles en los límites del territorio, con algunos municipios de Cundinamarca como Cabrera, Pasco, Gutiérrez, así como con las fronteras de Usme y de Ciudad Bolívar.

“Esto ha permitido que se coloquen retenes que controlan el acceso de personas a la localidad de Sumapaz. Nosotros somos una localidad 100% rural, 100% campesina y por eso estamos buscando proteger a nuestros campesinos y evitando que haya desplazamiento masivo de familia de Bogotá hacia la localidad”.

Finalmente, Murcia aclaró que algunas personas no han hecho caso del proceso de aislamiento y han incurrido en faltas al Decreto, al no expendio de bebidas alcohólicas y al cierre de comercios. No obstante, aún no se han impuesto comparendos, pero la Policía y el Ejército sí han hecho pedagogía. Solamente hubo un cierre preventivo de una tienda que irá hasta el próximo 15 de abril”, finalizó diciendo.