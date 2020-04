“Sin subsidios habrá una mortandad de empresas”: Acopi

La presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, va a insistir para que el Gobierno decida otorgar alivios a las Mipymes para poder financiar la nómina que ya algunas dejaron de pagar

Las pequeñas y medianas empresas siguen insistiendo en su propuesta, para que el Gobierno otorgue subsidios por tres meses para poder pagar sus salarios e impuestos parafiscales. No quieren créditos porque eso complicaría la situación financiera de 1,6 millones de empresas. Actualmente, cerca de 7,8 millones de empleos están en riesgo, según la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero.

EL NUEVO SIGLO: Si los recursos de los créditos no alcanzan ni hay subsidios, ¿qué va a pasar?

ROSMERY QUINTERO: Sin subsidios ni recursos habrá mucha mortandad de empresas, por eso es importante un decreto que salió sobre la reorganización y salvamento de estas. Creo que es una opción que muchos van a usar, pero eso va a demorar meses y hoy no hay tiempo. Otros se han arriesgado a terminar contratos, por fuerza mayor. Hoy el empresario sencillamente toma decisiones y las demandas vendrán después, pero no es la preocupación de hoy.

ENS: ¿Ya han recibido respuesta del Gobierno a sus solitudes de subsidios?

RQ: No, formalmente me contestaron que se iba a trasladar mi propuesta al Ministro de Industria y Comercio, íbamos a tener una reunión pero se suspendió para mañana, pero somos conscientes que quien nos debe escuchar es el ministro de Hacienda. Yo tuve oportunidad de hablar con el viceministro Juan Pablo Zárate y me dijo que debía entender que si otros países han hecho subsidios a las empresas es que tienen economías más fuertes que la nuestra, pero que ningún país latinoamericano lo ha implementado por limitaciones fiscales.

Reuniones

ENS: ¿Pero se han reunido con el Congreso de la República?

RQ: Me he reunido con representantes de la Comisión Cuarta de Presupuesto, con las Económicas y la propuesta de establecer subsidios para que las empresas puedan pagar las nóminas y ha tenido buena acogida. También, la han respaldado economistas, muchos columnistas, otras instituciones, otros gremios y sindicatos, es impresionante el interés que tienen sobre nuestra propuesta que es común para el país.

ENS: ¿Pero es consciente que el país tiene limitaciones fiscales?

RQ: Desde luego, pero independientemente que no tengamos hoy la condición fiscal, eso lo veo de una manera relativa, porque entonces cómo se han creado garantías y las líneas de redescuento, que van es a respaldar y prácticamente proteger a los bancos, que entre otras cosas esperaron que el Gobierno respaldara hasta el 90% de los créditos para decir que sí les van a prestar a las empresas. Pero están moviendo con lo que el Gobierno está dando, ellos no quieren asumir nada de riesgo, prácticamente.

ENS: ¿Pero ustedes saben de algunas empresas que hayan podido obtener esos créditos?

RQ: Nosotros tenemos información de muchas solicitudes pero que se les demora la respuesta. La mayoría que han dado los bancos es una reestructuración de créditos prácticamente, a los clientes estrella, a los clientes que tienen cupo. Pero si tú eres un empresario que hoy necesitas apoyo y que no has movido créditos en ese banco determinado, no te están dando prioridad.

En la quiebra

ENS: ¿Cuántas empresas hoy están al borde de la quiebra?

RQ: El 40% de las empresas hoy tiene el 76% de sus ventas e ingresos afectados. O sea, el impacto económico está por encima del 50% en las ventas y eso es fundamental para la vida de las empresas. Hay alto nivel de incertidumbre de la actividad empresarial, por mucho que nos digan que a partir del 27 de abril algunas pueden iniciar sus labores respetando los protocolos. Pero mientras el mercado comienza a demandar, pasarán 6 meses o quien sabe qué. El 77% de los empresarios considera que el tiempo de recuperación parcial de su sector podría tomar entre 6 y 12 meses, es decir que nosotros a diciembre vamos a tener la oportunidad de evaluar un impacto más oficial o preciso.

ENS: ¿Qué ahorro tenían las empresas cuando llegó la cuarentena?

RQ: El 82,43% de las empresas no contaban con algo de ahorro para sobrellevar la situación y solamente el 17,57%, contaban con este; pero eso, está más que todo en las medianas empresas, pero el flujo ya se está acabando.

De allí parte una propuesta que nosotros estamos moviendo y es pedir un plan fiscal de redención de empleo, a partir de esta semana, empezamos a llamarlo un programa social para salvar el empleo.

ENS: ¿Cómo va a ser ese programa social?

RQ: Nosotros representamos más de 17 millones de empleos y hay 7,8 que ya están siendo los más vulnerables. Entonces, nosotros le estamos diciendo al Gobierno que con un programa social nos auspicie por lo menos un salario mínimo por tres meses a todas esas personas, esos 7 millones y pico de empleos. Eso será como $6,8 billones al mes. Los países que han tomado esta iniciativa lo están haciendo por 3 meses. Desde el punto de vista de producción eso representa el 32% de la fabricación de un mes, y la producción de dicho lapso para el PIB significa aproximadamente un aporte de $21 billones. Esto es algo lógico, que es proteger ahora para cuando llegue la etapa de la reactivación real de ese tejido no esté afectado y no esté vulnerado el empleo en este sector.

Esperanzas

ENS: Si el Gobierno definitivamente dice que no van a tener subsidios, ¿ustedes qué van a hacer?

RQ: Creo que aunque en estos momentos el Gobierno está cerrado a la banda, no creo que esa suspensión dure mucho tiempo porque la situación cada día depende del comportamiento de la curva de mayores infectados o menores infectados por día, eso es lo que está determinando el termómetro, es necesario el equilibrio entre salud y reactivación económica, pero tenemos que continuar con nuestro pedido de subsidios, sin eso, todos vamos a resultar afectados, es prácticamente inevitable.

ENS: ¿Sabe si las empresas cumplieron con el pago de la última quincena?

RQ: No todas. Al comienzo de la cuarentena muchas empresas mandaron su personal a vacaciones anticipadas y ya esas vacaciones están prácticamente cerrando. Ahora, no sabemos si llamar a la gente o tenemos que girarle sin que estén trabajando. Pero la caja de nosotros ya la tenemos prácticamente agotada, yo particularmente en Acopi tengo una quincena y ya no tengo más.

ENS: ¿Si los bancos agilizan los créditos para el pago de nóminas, ustedes aceptarían eso?

RQ: Hay algo con lo que no estamos de acuerdo. Ya estamos pagando una cuota de sacrificio, estamos pagando nóminas de trabajadores que no están trabajando, estamos asumiendo ese costo, porque el teletrabajo para nosotros apenas lo estamos usando en el 28,2% de las empresas. Nosotros no estamos usando en gran medida el teletrabajo. No sabemos hasta dónde la vamos a seguir soportando, nos están postergando, entonces, el tema de impuestos, parafiscales, etc. Pero toda esa plata tenemos que pagarla de algún lado ¿verdad? A ese crédito no solo se le suma una tasa de interés sino también la comisión de la garantía, independientemente que el Gobierno nos auspiciara el 75% de esta.