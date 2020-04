Seis obras claves de Bogotá frenadas por el Covid-19

Son muchos los cambios que ha traído el coronavirus a Bogotá. La llegada de esta pandemia por el Aeropuerto El Dorado y su paulatina propagación por la ciudad y por el país ha dejado, a su paso, entre otras cosas, una serie de suspensiones y congelaciones de obras de infraestructura que son claves.

“El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, suspenderá de manera temporal la ejecución de los contratos de Obra e Interventoría, así como la ejecución de algunos contratos y convenios interadministrativos y de consultoría, desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril de 2020”, señaló la entidad en días pasados, específicamente cuando se declaró el ejercicio de aislamiento social y, posteriormente, la cuarentena obligatoria nacional.

Con 12 días de suspensión y contando, desde el pasado 26 de marzo cuando el IDU notificó que acataría el decreto presidencial, vale preguntarnos ¿cuáles son las obras que, temporalmente, apagaron motores? ¿Aquellas que ya estaban en construcción, no en papel, y que tuvieron que detenerse?

EL NUEVO SIGLO habló con una fuente del IDU, quien se refirió a las seis de mayor trascendencia para la ciudad que están suspendidas: la construcción de la Avenida Guayacanes; la ampliación de la Avenida San Antonio; la terminación del Puente de la Mutis; la Avenida la Sirena; la peatonalización de la Zona Rosa y la ampliación de varios portales de Transmilenio, suspendidos.

La misma fuente indicó que el cronograma de entregas no es hoy claro por la cuarentena, y más aún si ésta misma se extiende.

Obras que ya tenían retrasos

Por ejemplo, frente a la ampliación de la Avenida La Sirena (Calle 154) entre Carreras 9 y 19, al finalizar el año pasado el proyecto presentaba un avance del 95% y de acuerdo con proyecciones de la pasada Administración estarían listas en enero de este 2020. No obstante dicha obra no ha concluido y no se sabe cuándo será, porque está suspendida.

Con esta ampliación se completa la Calle 153 con un total de 4.8 kilómetros de longitud, beneficiando a más de un millón de habitantes en la localidad de Usaquén. En total son 1,6 kilómetros nuevos de vía con dos calzadas, cada una de tres carriles.

La obra también cuenta con dos puentes peatonales. Uno estará ubicado en la carrera 14 y el otro en la carrera 15 y este último tiene un pontón vehicular para dar continuidad a la vía, ya que opera allí una glorieta o intercambiador vial. También se construyeron 17.000 m2 nuevos de espacio público y una ciclorruta bidireccional de 2,4 metros de ancho, que está ubicada en la calzada sur de la vía.

Otra de las obras que estaba proyectada para ser entregada a comienzos de noviembre pero que de antemano presentaba retraso y que ahora será mayor por la suspensión es el Puente de la Avenida Mutis que, a comienzos de octubre del año pasado estaba en un 66% de su ejecución.

“Se espera que finalizando octubre o comienzos de noviembre, el puente esté listo y a partir de ese momento solo quedarán detalles para que sea entregada la nueva Avenida Mutis a la comunidad”, precisó el pasado 12 de octubre la entonces administración de Enrique Peñalosa.

Punto aparte es la peatonalización de la Zona Rosa que ha tenido toda suerte de retrasos, y en febrero de este año la secretaría Distrital de Movilidad autorizó desvíos por el lapso de tres meses para avanzar en la misma. Esta obra también está en “el congelador”.

La Avenida Guayacanes

Otra de las vías cuya construcción arrancó en agosto del año pasado y tuvo que detenerse es la Avenida Guayacanes que pretende acortar los tiempos de viaje a no menos de 2 millones de ciudadanos que residen en el sur de la ciudad.

Esta Avenida, antes conocida como Tintal - Alsacia, tendrá 13 kilómetros de extensión y atravesará las localidades de Bosa y Kennedy, reduciendo los tiempos de viaje de dos horas a cerca de 45 minutos. Está planteada para que sea una vía de 6 carriles, más de 378.700 metros cuadrados de espacio público, una ciclorruta de 11,9 km, arborización y zonas verdes.

Para la realización de esta obra el Instituto de Desarrollo Urbano adquirió más de 1.400 predios, y estaba proyectada para entregarse en dos años. Aún no es claro cuando se retomarán labores.