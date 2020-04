Se han presentado 19 feminicidios durante la cuarentena

19 asesinatos de mujeres, de los cuales 14 han avanzado en su investigación, se han presentado durante la cuarentena decretada por el Gobierno por el Covid-19.

Durante el periodo de aislamiento, la Fiscalía ha recibido 3.069 denuncias de violencia intrafamiliar entre ellos 1.407, son de tipo sexual y 19 son feminicidios.

La vicefiscal General, Marta Mancera, señaló que en lo corrido del año se han presentado 52 homicidios de mujeres, de lo cuales 47 han avanzado en la investigación y ordenado la captura de los responsables.

En ese sentido, destacó que se han esclarecido el 90% de los casos de este tipo de violencia contra la mujer priorizados por "el señor Fiscal General de la Nación".

Las cifras de feminicidios durante la cuarentena fueron expuestos por en un debate realizado en la Comisión Primera de Cámara organizado por los representantes, Adriana Matiz y José Daniel López.

Por su parte, Matiz calificó las medidas del Estado para proteger a las mujeres durante la cuarentena como "insuficientes".

"El decreto 460 no esta funcionando porque no hay publicidad sobre las medidas para mitigar la violencia intrafamiliar y las comisarías de familia no están asistiendo en estos espacios", indicó la Representante.