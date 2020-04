Regiones mejoran transporte de pruebas: FenaDepartamentos

“Encontramos dificultades de varios departamentos para tomar, enviar, transportar y conservar las muestras del Covid-19. Además, identificamos problemas que tenían las regiones en la adquisición de las pruebas rápidas”, le explicó a EL NUEVO SIGLO el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Camargo.

El dirigente anotó que “con el objetivo de asegurar la calidad de las muestras de detección para Covid-19 y apoyar a los profesionales de salud para agilizar la entrega de resultados en las regiones, la FND creó un protocolo de recomendaciones claves que incluye los pasos adecuados para realizar las pruebas y se convierte en una ayuda importante para capacitar y superar las dificultades que se presentan en los territorios, especialmente, en los procesos de recolección, transporte y conservación de muestras”.

De otra parte, Camargo sostuvo que “la principal preocupación sigue siendo la situación fiscal y financiera de los departamentos para potenciar su capacidad de respuesta en estos momentos críticos y atender las otras necesidades sociales, económicas, ambientales que deben enfrentar en su día a día”.

“La insuficiencia en la capacidad instalada de la red hospitalaria y las dificultades para recibir dotación de equipos e insumos para atender la pandemia”, expuso Camargo, agregando que “nos preocupa el incumplimiento para dotar con los elementos de protección y bioseguridad a todos los profesionales de salud, expuestos por atender el virus. Insistimos permanentemente para que esas ayudas lleguen. A pesar de los inconvenientes encontrados en clínicas y hospitales departamentales, vemos que la crisis que afronta el país es una gran oportunidad para fortalecer nuestro sistema de salud, resaltando la excelente línea de articulación que hay con el Gobierno nacional y los gobernadores”.

Respecto a los supuestos reparos de los gobiernos regionales y locales a la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), Camargo dijo que “a nuestro juicio esa afirmación no está bien fundada, entre otras cosas porque los recursos del FAE y del Fonpet no son ingresos corrientes de las entidades territoriales y los ahorros ahí reservados los podrían utilizar a mediano y largo plazo los departamentos. No hay desacuerdos insalvables porque todos, departamentos y municipios, trabajan conjuntamente para contar con fuentes de recursos indispensables en este momento. Consideramos que la creación del Fondo no pone en riesgo los principios de la autonomía, ni le quita recursos a las entidades territoriales”.