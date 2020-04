Recesión en Colombia acabará más rápido que en A. Latina

Citibank cree que el país será el de menor caída por el Covid-19 con un PIB de -1,7%, debido al colchón financiero que traía desde el año pasado. Además, fue el que más rápido entró en cuarentena.

_______________

Aunque todos los países de América Latina caerán en una recesión económica este año, Colombia será el que más rápido salga de esa situación debido al buen manejo económico que traía desde el año pasado y al colchón financiero de sus variables.

Así lo señala Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citibank, quien en una conferencia de prensa virtual, dijo que para el caso de Colombia se evidenciaría una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,7%, saliendo menos afectada frente a otras economías de la región (México -9%, Argentina -7,5%, Brasil -4,5%, Perú -2,7%, Chile -2,5%, Costa Rica -2%, Panamá -1% y República Dominicana -0,7%). Toda la región latinoamericana caerá en promedio -2,6%.

En el caso de Colombia, Revilla aseveró que fue el único país en 2019 que se aceleró no solamente en la región, sino en los mercados emergentes y todavía se esperaba otra aceleración del crecimiento en 2020, cuando comenzó el coronavirus a impactar a toda la región.

Según Revilla, “uno de los pocos datos de febrero en Colombia que ya hemos visto, también mostraban un buen dinamismo de la actividad económica antes que llegara lo peor del virus”.

Buen ahorro

“Entonces, este tipo de países tienen un buen momento, un buen colchón que amortigua el golpe y la segunda razón, es que los países andinos, particularmente Colombia y Chile han tomado medidas muy asertivas tanto en temas de salud, como de política económica” añadió.

Referente a las políticas que adoptó Colombia frente al coronavirus, señaló que “Colombia fue de los países que primero reaccionó y ese tiempo que se ganó se verá reflejado en que será el primer país de Latinoamérica, tal vez junto a República Dominicana y Costa Rica, que más rápido reactiven su economía”.

“Los gobiernos han actuado de manera oportuna y rápida, a su vez han logrado encontrar espacios tanto en la expansión monetaria, como en la fiscal y eso también va a provocar que las caídas sean menores”, puntualizó.

En concepto de Revilla, la respuesta de liquidez que han dado los bancos centrales en la coyuntura actual ha sido tan amplia que hace “palidecer” a las medidas tomadas en la recesión económica de 2008, mientras que los gobiernos han anunciado apoyos y medidas de liquidez “hasta donde sea necesario”.

Cuando se normalicen los mercados, dijo, volverá el apetito de riesgo y las divisas regionales se apreciarán en cierta medida después de las fuertes devaluaciones frente al dólar desde comienzos del año.

En ese momento, estimó que los inversionistas evaluarán las divisas latinoamericanas dependiendo de la fortaleza de cada país.

Política monetaria

De otro lado, Revilla dijo que las medidas de política monetaria son necesarias en Colombia, pero no suficientes al momento de enfrentar un choque como el de la cuarentena provocada por el Covid-19.

En ese orden de ideas, dijo que los bancos centrales se están moviendo hacia estrategias más novedosas y, por ello, el Citibank espera ahora un recorte adicional de 50 puntos básicos en la tasa de interés en Colombia para este año.

Sobre los anuncios de mayor déficit fiscal en la región, Revilla consideró que elevar ese déficit fiscal es la “idea correcta” en algunos países como Colombia. “Es bienvenido elevar el déficit porque hará que el impacto de los choques sea menor, pero ojalá sea un choque transitorio para poder pagar ese mayor déficit en el futuro”, sentenció.

Sostuvo que “si el choque es de corto plazo, elevar el techo de déficit es favorable para aliviar la situación actual. Pero el problema para la región sería mayor si el choque por el coronavirus se extiende o se agrava, lo cual haría que las políticas adoptadas por los Gobiernos no sean contracíclicas, sino que pasen a convertirse en procíclicas”.

Respecto a la reapertura inteligente que está adoptando Colombia para que su economía se reactive, “esa no es una receta única para todo el mundo, cada país debe experimentar sus propias medidas, unas serán exitosas, otras no tanto, pero de lo que resulte tendrá implicaciones para la economía, porque parece ser un proceso complicado y no va a ver una recuperación de un día para otro.

Convivencia

Sobre la expansión y consecuencias del coronavirus, Revilla señaló que “parece que esto va a ser más duradero, tenemos que convivir con el virus, por lo menos hasta que se consiga una vacuna, e incluso cuando se consiga, va a tomar mucho tiempo para su aplicación, siquiera un par de años para su distribución, por eso tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus”.

Referente al impacto económico para Colombia, sostiene que “las consecuencias se derivan de las dependencia de ser un país petrolero y ya vemos como está la caída del petróleo; es decir, el país recibió de entrada dos choques de un solo envión y eso para cualquier lugar es dramático, de allí que la forma como lo está sobrellevando el Gobierno y sus medidas, son aciertos que se van a reflejar en una pronta recuperación una vez finalice la emergencia sanitaria”.

El coctel macro

Otro elemento adicional que se le añade al coctel macroeconómico del país, es que Colombia va a incrementar su déficit fiscal hasta 4,9%, pero para el economista jefe del Citibank, “ese es un problema relativo, la situación fiscal y el mayor endeudamiento se arreglan luego, pero ahora lo urgente es la forma como se está atendiendo la situación y para evitar que no haya más pobreza”.

Precisamente para el economista, el impacto del coronavirus no va a incrementar la pobreza en el país, “debido, precisamente, a la atención que se le está dando a la población vulnerable, posiblemente haya más desempleo, eso es seguro, pero con buenos programas de asistencia, veo que este país se va a recuperar de todo eso”.

Sobre la forma en que las firmas calificadoras tienen puestos sus ojos sobre el país, en momentos en que está atendiendo una de las peores crisis del mundo actual, Ernesto Revilla, dijo que “el papel de las calificadoras es ese, estar pendiente de los cambios económicos y del alto endeudamiento, pero eso ahora no le importa a los países, eso luego lo deberán atender, en la forma como se paga la deuda y los compromisos, hoy lo primordial, lo urgente, es el manejo de esta crisis”.