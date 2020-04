Proponen hospedar al cuerpo médico cerca a hospitales donde laboran

Los servidores de la salud se han visto afectados en algunos casos por discriminación en sus comunidades y el transporte por personas que creen los puede contagiar

____________

Médicos y enfermeras se constituyen en la primera línea de atención de los enfermos por coronavirus y por ello se constituye en el personal más expuesto al contagio así como sus familias.

Además se han conocido casos de que algunos de estos profesionales que han sido obligados por la propia comunidad a bajarse de servicios públicos de transporte o les piden que se vayan de los sitios en donde viven, por temor a que les transmitan el virus. En ese escenario surge la propuesta de que el Gobierno procure proporcionar a este personal alojamiento cerca a los hospitales mientras que dure la pandemia.

Así lo indicó a EL NUEVO SIGLO la presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería (Acofaen), Dolly Magnolia González Hoyos. “Pienso que el Gobierno tiene que empezar a proteger estos equipos de salud como lo han hecho en muchos países brindándole, puede ser, hospedaje cerca de su sitio de trabajo para evitar a ellos y sus familias contaminarse”.

A principios de esta semana varias enfermeras tuvieron que bajarse del transporte masivo MIO en Cali por la presión de los pasajeros y el conductor.

Una de las enfermeras relató “estábamos en la estación San Pascual en donde habían muchas personas esperando la ruta P27B y cuando llegó lo abordamos por la puerta trasera, cuando la gente empezó a gritarnos porque portábamos un uniforme y el guarda de esa estación nos obligó a bajarnos, fue incómodo”.

También en Cali el médico Cristian Botache decidió salir de su casa para proteger a su tía que es una adulta mayor. Entonces rentó un apartamento cerca a la clínica en donde trabaja, sin embargo también tuvo que irse de allí porque los vecinos tuvieron miedo de que los pudiera infectar, y así se lo hicieron saber al administrador de la edificación.

Estas actuaciones contrastan con los aplausos y calificativos de héroes que han recibido médicos y enfermeras en Colombia y otros países porque, a pesar del riesgo de coronavirus, siguen salvando vidas.

La presidenta de Acofaen dijo sobre los hostigamientos al cuerpo de salud que se están presentando “lo que pasa es que estamos en un proceso donde la gente tiene miedo, tenemos una labor muy importante, no solamente el equipo de salud sino también los mismos medios de comunicación entregar una información oportuna a la comunidad de los riesgos a los que se está sometido”.

Agregó González “uno encuentra que la gente por el miedo que tiene a contagiarse piensa que solamente son el equipo de salud por medio del cual se va a contagiar, pero también estamos viendo en muchas regiones, unas más que otras, cómo la gente aún no se ha concientizado de todas las recomendaciones que a cada momento se están dando por todas partes de quedarse en casa a hacer ese aislamiento, pero piensan que el equipo de salud, que en cierta forma se está protegiendo más utilizando los medios de protección en las diferentes clínicas y hospitales en donde están trabajando”.

Añadió hay unas zonas del país en donde los equipos de salud no cuentan con los elementos de protección para afrontar la pandemia. “Hay otras áreas en donde los gobiernos a nivel departamental, a nivel municipal están haciendo unos esfuerzos para tratar de garantizar sobre todo que esos elementos de protección los tengan disponibles”.

Dijo también “uno sí tiene la esperanza de que el Gobierno con todos los esfuerzos que está haciendo desde el punto de vista presupuestal, pueda en un momento dado tener suficientes recursos para entregarle al equipo de salud los elementos de protección para poder atender esta pandemia”.

Servicio social obligatorio

La presidenta de Acofaen dijo que otras cosa que se puede hacer en esta etapa de mitigación del coronavirus es aprovechar el servicio social obligatorio, pues “en este momento tenemos pendiente incluso la presentación de muchos profesionales de la salud” para darles esas plazas.

Explicó que “se ha tenido la dificultad con el servicio social obligatorio que no todos estos profesionales que se están inscribiendo logran que les asignen estos sitios para que lo hagan y se les entregue la tarjeta. Creo que es un elemento que puede el Gobierno tomar” para poder garantizar el servicio en regiones donde el sistema de salud tiene deficiencias, como los departamentos de Guainía y Vichada.

En cuanto a la situación de las enfermeras la presidenta de Acofaen explicó “contamos con un recurso humano que diría pueda que sea insuficiente para lo que se viene, pero tenemos también un recurso humano muy bien capacitado, muy bien formado, que pudiera dar respuesta a todo lo que tiene que ver con la pandemia”.

No obstante reseñó que “el problema que tenemos es que muchos de ellos en este momento no están empleados y fuera de eso el tipo de trabajo que tiene la mayoría es por orden de prestación de servicios, que eso no les garantiza una estabilidad la