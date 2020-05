Por menos ventas a China y EU caen exportaciones 8,7%

Una caída del 8,7% registraron las exportaciones de Colombia en el primer trimestre de este año, debido principalmente a las bajas ventas de petróleo y otros combustibles a China, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con el reporte del DANE, en el periodo comprendido entre enero-marzo 2020, las exportaciones colombianas fueron de US$8.756,6 millones. Asimismo, las ventas del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$4.524,7 millones y disminuyeron 15,1% frente al mismo periodo de 2019.

Este comportamiento obedeció, principalmente, a la caída en las ventas externas de petróleo, productos derivados de este y conexos (-24,4%), que restó 17,1 puntos porcentuales.

En el trimestre, las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.998,2 millones y presentaron un crecimiento de 3,7%, frente al mismo periodo de 2019, como resultado de las mayores ventas de bananas (incluso plátanos) frescas o secas (19,7%) que sumó 2,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En el periodo enero-marzo 2020, las ventas externas del grupo de manufacturas fueron US$1.748,1 millones y registraron una disminución de 9,1%, frente a enero-marzo 2019. Este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las exportaciones de artículos manufacturados, clasificados según el material (-12,9%), así como productos químicos y conexos (-6,8%) que en conjunto restaron 6,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En marzo

De otro lado, en marzo de 2020 las ventas externas del país fueron de US$2.393,1 millones y presentaron una disminución de 28,5% en relación con el mismo mes de 2019; este resultado se explicó principalmente por la caída de 52% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas.

Durante este mes, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 26,7% en el valor total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá, China, Ecuador, Brasil, Turquía y México.

De acuerdo con los analistas, en adelante cabe esperar contracciones de mayor magnitud en las ventas al exterior. Esto, será resultado del inicio de una crisis económica de alcance global, además que los resultados de producción en China, Europa y Estados Unidos ya vienen poniendo en evidencia. Este contexto mantendrá deprimidos los precios de las materias primas. Sin embargo, cabe esperar solidez en la demanda externa por nuestros productos agropecuarios, dada su naturaleza de bienes básicos.

El petróleo

Sostienen que la principal fuente de la contracción fue la caída en petróleo, en un contexto de guerra de precios en el mercado internacional del crudo. Los bajos costos de las materias primas también afectaron las ventas de carbón, mientras los otros bienes de la canasta tradicional experimentaron una menor movilización hacia los mercados foráneos, en medio del inicio a las restricciones a la producción y movilidad en Colombia, así como a otras partes del mundo. La canasta no tradicional, por su parte, gozó de un resultado positivo generalizado.

El petróleo viene siendo el mayor afectado por la emergencia sanitaria global. La progresiva caída en la demanda internacional por crudo, que desató la guerra de precios entre los principales productores del bien, llevó a una importante contracción del precio implícito promedio (-55,7%) de las ventas de petróleo durante el mes. Esto, junto a un contexto de ligera caída en la producción interna, fue fundamental detrás de la fuerte baja en el valor total exportado y que, dadas las cifras conocidas para abril y las expectativas vigentes de producción interna, cabe esperar que continúe afectando las ventas del bien en los próximos meses. • En los otros bienes de la canasta tradicional el contexto fue mixto. El carbón continuó sufriendo el retroceso de su precio, mientras el café y el ferroníquel sufrieron de una menor producción a nivel interno y, por tanto, menor disponibilidad para movilizaciones a los mercados externos. • En el rubro no tradicional, volvió a liderar el oro no monetario, como activo refugio en épocas de volatilidad financiera, y la sólida demanda externa por productos agropecuarios. De esta manera, el oro no monetario se mantiene como protagonista, gracias a un avance sustentado en su gran mayoría por alzas en su cotización. Entre tanto, las exportaciones agropecuarias (sin café) avanzaron 8,3% con los lácteos, los productos avícolas y el azúcar a la cabeza. La canasta de manufacturados (sin ferroníquel) avanzó 2,6% impulsada por el rubro de plásticos en formas primarias.