Por falta de elementos de bioseguridad, renuncian 32 médicos en Leticia

Una renuncia masiva presentaron 32 médicos generales y especialistas al Hospital San Rafael de Leticia, Amazonas. Los profesionales de la salud alegaron que no cuentan con los elementos de bioseguridad para atender la emergencia del Covid.

En el documento de la renuncia de estos doctores, el cual fue enviado a la Procuraduría, Gobernación de Amazonas y Alcaldía, expresan que hay un riesgo de contagio porque además de no contar con los productos ya mencionados, tampoco tienen insumos ni equipos para una correcta prestación del servicio.

De igual manera, los médicos aseguran que no hay garantías de pago por la prestación del servicio de salud, ni un reconocimiento económico al riesgo de contagio y por la carga laboral que actualmente están asumiendo por la contingencia.

Según informaron, algunos profesionales de la salud están cubriendo jornadas que por norma deberían realizar cuatro médicos.

“No existe una dirección administrativa en la institución que lidere los procesos, tome decisiones y encare la situación, lo cual afecta de manera directa el funcionamiento del hospital”, agregaron los médicos en la misiva.

Así las cosas, informaron que se atenderán "urgencias vitales no COVID-19 (por no garantías), concebidas como Triage I (no incluye otro servicio)", debido a lo antes mencionado y teniendo en cuenta la falta de garantías y el mal estado de los equipos del centro hospitalario del departamento.