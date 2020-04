“Podría haber otras cuarentenas hasta finales del año”: Minsalud

Fernando Ruiz, ministro de Salud, le dijo a El Nuevo Siglo que los colombianos deben estar preparados para seguir cuidándose durante los siguientes meses

“Debemos estar preparados para aperturas limitadas y para otras cuarentenas hasta finales del año, por lo menos”, manifestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

EL NUEVO SIGLO: Está claro que nadie estaba preparado para lo que ha pasado con el coronavirus, pero la emergencia lo toma a usted recién posesionado. ¿Cómo ha sido afrontar este reto desde el punto de vista personal?

FERNANDO RUIZ: Ha sido algo extremadamente desafiante. Hace muchos años, en un seminario de Historia de la Salud Pública, veíamos las cuarentenas masivas como una estrategia del pasado y por eso, todavía me sorprende que me haya correspondido ser el responsable de lidiar con la mayor cuarentena de nuestra historia.

Por supuesto, nadie dimensionaba la magnitud de esta pandemia, pero no puedo negar que la experiencia que tuve como viceministro de salud durante las epidemias de chikunguña y zika, me dejó aprendizajes valiosísimos para enfrentar este reto. Conozco bien el sistema de salud, los hospitales, las necesidades de las regiones.

Conozco bien al equipo humano del Ministerio. No me siento como un recién posesionado.

ENS: Los trabajadores de la salud dicen que acatan la obligatoriedad de su servicio si se garantizan sus implementos de bioseguridad y la estabilidad laboral. ¿Qué contesta el Gobierno?

FR: Desde antes que los gremios médicos expresaran sus reclamos, el Gobierno venía adoptando medidas para aumentar la disponibilidad de estos elementos: el 11 de marzo, para facilitar las importaciones, el Invima los declaró como vitales no disponibles; el 31 de marzo expedimos el que obliga a las ARL a destinar el 7% de sus recursos de promoción y prevención para estas adquisiciones; el 8 de abril comenzamos a repartirlos.

El Gobierno es consciente de las carencias de los trabajadores de la salud y está trabajando arduamente para remediarlas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, obligaría a los trabajadores de la salud a atender a los pacientes con Covid-19 sin elementos de protección.

Punto final

ENS: Una de las medidas adoptadas por el Gobierno consistió en agilizar los acuerdos de Punto Final. ¿Qué balance hay al respecto?

FR: La estrategia de financiamiento en el marco de la emergencia por Covid-19 se basa en dos frentes que deben ser analizados de manera integral.

Primero, estamos asegurando el flujo de recursos corrientes. En este contexto, en las últimas dos semanas dimos un flujo de $364.000 millones correspondientes a las cuentas radicadas entre enero y marzo de 2020. A través del mecanismo de giro directo ordenado por las EPS se giraron $118.000 millones a 179 hospitales, clínicas y proveedores de salud, de manera directa.

Adicional a esto, se giraron $245.000 millones por deudas de 2018 y 2019, de los cuales $237.000 millones igualmente, se giraron directamente a hospitales y proveedores. Además, en el caso de los presupuestos máximos, se giraron a las EPS $782.515 millones, correspondientes a abril y mayo de 2020, y por concepto de UPC se han girado $14,5 billones, de los cuales, por el mecanismo de giro directo, se han girado $6,4 billones directamente hospitales, clínicas y proveedores.

ENS: ¿Y específicamente respecto al acuerdo de Punto Final?

FR: Ese es el segundo punto. Estamos acelerando los procesos operativos del acuerdo. Ya se establecieron los criterios con los que las EPS del régimen contributivo se presentarán al proceso de saneamiento para que la Adres los revise y proceda al pago.

El proceso de radicación de cuentas y de auditoría debe arrancar en cuestión de semanas. Se están implementando herramientas para lograr que los recursos del acuerdo lleguen cuanto antes a la red, cumpliendo también con la obligación de la auditoría por parte de la Adres. En los próximos días arrancaremos con el mecanismo de compra de cartera. Este mecanismo consiste en recibir las cuentas de los hospitales y las clínicas ya conciliadas con las EPS, y comprar la cartera a estas últimas para girarle a las IPS lo adeudado. Esperamos que antes de la primera semana de mayo se complete el giro de $700.000 millones a la red de prestadores y proveedores.

ENS: También se ha hablado de mecanismos extraordinarios…

FR: Sí, contemplamos unos mecanismos extraordinarios de financiamiento. Con estos buscamos cubrir las necesidades adicionales de recursos para ampliar la capacidad de camas y las canastas de servicios para Covid-19. Así, cubriremos las mayores frecuencias que no contemplamos con los recursos corrientes.

Pico aplazado

ENS: En la plenaria del Senado dijo que las medidas tomadas por el Gobierno son exitosas. ¿Qué proyección tiene de cómo será la evolución local de la pandemia?

FR: Las medidas que hemos tomado nos han permitido aplazar el pico de la epidemia que, inicialmente, sin intervenciones, proyectábamos que se iba a presentar hacia mediados de mayo, con un total de 900.000 personas infectadas simultáneamente, lo que sería algo catastrófico.

Los números básicos no han cambiado: el 100% de la población es susceptible de contagiarse; por lo menos el 50% tendría que infectarse para que se apague la epidemia; unos 4 millones requerirían servicios de salud; y 1 millón, cuidados intensivos.

Como no hay vacuna, el reto es dosificar esas cifras a lo largo del tiempo. Debemos estar preparados para aperturas limitadas y para otras cuarentenas hasta finales del año, por lo menos.

ENS: Muchas voces parecen querer que el Gobierno, con ocasión de la pandemia, haga una reforma a la salud. ¿Qué les responde?

FR: Que es como ponerse a remodelar el hospital justo cuando llega un paciente infartado. Yo no niego que el sistema de salud requiere reformas, pero llevarlas a cabo en el contexto de una pandemia no solo es una improvisación, sino un riesgo. A esas voces les respondo que no confundamos lo urgente con lo importante.

ENS: Aunque cada día trae su afán y la prioridad ahora es atender esta etapa de la pandemia, ¿ya hay alguna idea de los ajustes que deberán hacérsele al sistema de salud para prevenir que vuelva a elevarse el número de contagiados en unos meses?

FR: La velocidad de propagación del virus no depende del tipo de sistema de salud, sino de las medidas que incrementan la distancia física entre las personas.

ENS: Con la llegada de la temporada de lluvias se teme que se presente un incremento en los casos de dengue. ¿Esto podría ser un problema desde el punto de vista del esquema de atención?

FR: La cuarentena de buena parte de la población sirve para reducir la incidencia de varias enfermedades, no solo del coronavirus, y eso ha repercutido en la liberación de un buen número de camas hospitalarias. Por otra parte, estamos estimulando la consulta domiciliaria. Todos los esfuerzos que estamos haciendo buscan que siempre haya disponibilidad en los hospitales para los casos graves de coronavirus y de otras enfermedades o accidentes, que comprometan la vida de los pacientes.