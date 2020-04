Piden calendario escolar seguido hasta diciembre

Cuando se levante el aislamiento para los estudiantes, “lo que deben hacer es seguir de largo hasta el mes de diciembre y la semana escolar debe desaparecer”, consideró Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Asociaciones de Padres de Familia (Confenalpadres), en diálogo con EL NUEVO SIGLO.

Ballesteros también se refirió al tema de las pensiones de los colegios privados, señalando que ya se les propuso a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y al presidente Iván Duque “crear un subsidio para las familias los estratos 1, 2, y 3 de los colegios” para que “por única vez se le pueda cumplir a los colegios. Si los colegios no reciben la pensión o los gastos académicos lógicamente no podrán pagarles a sus trabajadores. Nuestra recomendación a los padres es hacer todo el esfuerzo. Sabemos que nos es fácil. No están recibiendo dinero, pero no son todos. Hay personas que tienen garantizados sus empleos”.

En todo caso, precisó Ballesteros, “lo que si no pueden es cobrar el transporte escolar ni la alimentación, porque son dos servicios que no se están prestando. Esto fue por la denuncia de unos 200 padres que nos dijeron que les estaban obligando a pagar el transporte y la alimentación. Lo que sí es que los colegios que están prestando el servicio virtual, es como si sus hijos estuvieran de manera presencial, por ello deben cumplir con los mínimos”.

“Yo propondría que los padres hagamos el esfuerzo de pagar aunque sea el 50% y llegar a un acuerdo para pagar el otro 50%”, dijo Ballesteros.

De otra parte, opinó que la educación colombiana no está preparada para la virtualidad: “Este es un momento desafortunadamente en el que se llegó a la improvisación. Toda la plataforma de manejo es improvisada, porque en la mayoría de los colegios, diría que el 80% no tenían previsto la educación virtual ni el uso de plataformas, ni de redes. Simplemente están atendiendo a unas guías, unas cartillas y tareas de investigación y métodos que tienen en las casas”.