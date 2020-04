PIB de Colombia, el que menos caerá este año

Este año, la recesión en Latinoamérica no se hace esperar, todos los países caerán pero unos más que otros debido al colchón económico que lucían hasta febrero de este año. Ese es el caso de Colombia que en promedio tendrá un resultado de -2,5%, y será el país que, según los organismos multilaterales y firmas calificadoras, disminuirá menos en su crecimiento.

A la par, según Moody’s, la pandemia de Covid-19 alcanzará su pico a mediados de este año, razón por la cual la región de Latinoamérica podría caer en una recesión aún peor que la vista en 2009.

“La situación de América Latina ya era ‘anémica’, incluso, antes del brote de coronavirus, derivado de una larga desaceleración desde 2012, que llevó a una contracción de la economía en 2015 y 2016, y terminó en 2019 con estancamiento (…). La economía global ahora está sufriendo los efectos del coronavirus, no solo por el esparcimiento de la infección, sino también, por el paro en muchas industrias y la interrupción en la actividad creada por el pánico y la enfermedad”, mencionó Moody's.

Por su parte, la Cepal recalca que la crisis provocará en el mediano plazo, cambios estructurales en la organización productiva, el comercio internacional y el actual modelo de globalización.

También, el Banco Mundial (BM) prevé que la economía de Latinoamérica tendrá una fuerte contracción. El economista jefe de la institución encargado de esta región, Martín Rama, dice que la caída “la vería como una U en el sentido que somos optimistas para el año que viene porque pensamos que para entonces la epidemiología va a ser mejor entendida, va a haber más capacidad de tests, quizá también una vacuna”.

El comercio

Con economías fuertemente ligadas a socios como China o los países del G7, la capacidad de responder ante la crisis de los estados latinoamericanos dependerá en gran parte de la velocidad a la que se recompongan estas potencias, como explica Rama.

“Nuestro temor, y por qué la U y no necesariamente la V, es que en los meses que vienen, los países de América Latina van a sufrir la segunda fase: va a empezar a haber empresas que no van a poder cubrir sus gastos, que van a cesar a trabajadores, van a haber familias y empresas que no van pagar sus impuestos, la demanda va a caer, las finanzas públicas van a sufrir, los bancos que hoy son sólidos pueden verse afectados por el menor pago de deuda.”

“Ahora, las necesidades financieras de nuestros países son básicamente para atender la emergencia médica y para ayudar a la gente que no puede trabajar, que es informal y que vive al día a día. Esas son cifras manejables, pero con el poco espacio fiscal que tenemos en América Latina, si se necesitan medidas más extraordinarias para apoyar actividad económica o impedir una crisis financiera, es ahí que viene el gran riesgo”, asegura.

Por un lado, la región tiene la “ventaja” de que llega a la epidemia “un poco más tarde” y que, por tanto, pudo reaccionar rápido y cuenta con un margen para aprender de cómo viven la pandemia otros países.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que la actividad económica de América Latina se reducirá un 5,2 % este año por el impacto de la pandemia del coronavirus en sus cadenas de suministro y la demanda interna y externa, entre otros factores.