Nuestro país tiene las ganas de salir adelante: Duque

Un llamado a dejar a un lado las diferencias ideológicas hizo nuevamente el presidente Iván Duque a todos los sectores de la población para así poder enfrentar la pandemia por el Covid 19.

El Mandatario reconoció que muy probablemente esas diferencias volverán cuando el país salga de la crisis, pero ahora hizo un llamado a que la población se una en el sentido de la vida, de la salud y trabajar por los más vulnerables.

El presidente Duque reiteró lo que ha dicho en varias ocasiones, que esta pandemia no se acabará cuando termine la cuarentena, que es el próximo 13 de abril. "El virus no se va a ir después de la cuarentena, no se ha ido en ningún país después de las medidas que se han adoptado; nosotros tenemos que entender que nos vamos a tener que adaptar como sociedades", afirmó.

Agregó que, "me han preguntado que si después de la cuarentena vamos a volver a la normalidad, después de la cuarentena no vamos a volver al país que teníamos hace 1, 2, o 3 meses, estamos hablando de una situación que es muy delicada para el mundo".

Sobre el plan para enfrentar la fase de mitigación por la que atraviesa el país, el presidente Duque dijo que, "lo que queremos es adicionarle al sistema otras 2.300 camas más en las próximas semanas y llegar a un crecimiento de cerca del 300%. Cuando ya estemos en una ampliación mucho más estructurada, la meta inicial es poder llegar a 10.000 camas de unidades de cuidado intensivo".

Asimismo, dijo que los 2.100 respiradores llegarán al país la próxima semana: ""Hemos logrado con el Ministro de Salud conseguir más de 2.000 respiradores en los últimos días, ya fueron girados los recursos para su adquisición y estaremos viéndolos llegar al país en las próximas semanas".